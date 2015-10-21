В Прикамье нашли тело утонувшего рыбака

Posted 21 октября 2015, 11:43
Published 21 октября 2015, 11:43
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
19 октября в реке, протекающей рядом с селом Буб Сивинского района местные жители нашли труп 58-летнего мужчины. Предположительно он утонул во время рыбалки с лодки. Тело мужчины опознала его жена.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю, на рыбалку мужчина ушел 17 октября. Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех подробностей произошедшего. Предварительная причина смерти — нарушение правил нахождения на воде.