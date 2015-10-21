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Posted 21 октября 2015, 11:43

Published 21 октября 2015, 11:43

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Прикамье нашли тело утонувшего рыбака

В Прикамье нашли тело утонувшего рыбака

21 октября 2015, 11:43
Фото: Properm.ru.
Предварительная причина смерти — нарушение правил нахождения на воде.

19 октября в реке, протекающей рядом с селом Буб Сивинского района местные жители нашли труп 58-летнего мужчины. Предположительно он утонул во время рыбалки с лодки. Тело мужчины опознала его жена.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю, на рыбалку мужчина ушел 17 октября. Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех подробностей произошедшего. Предварительная причина смерти — нарушение правил нахождения на воде.

#Происшествия#Мчс
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