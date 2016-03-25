300 метров под землей. Фоторепортаж из уникальной шахты в прикамском поселке

Posted 25 марта 2016, 06:01
Published 25 марта 2016, 06:01
Modified 14 октября, 06:30
Updated 14 октября, 06:30
В первой части репортажа заведующий музеем изобретателя электросварки Н. Г. Славянова Алексей Старков рассказал о том, как их команда отправилась в поселок Сараны Горнозаводского района и осмотрела окрестности шахты «Рудная».
В этом фоторепортаже — все, что скрывается под 300-метровым слоем горной породы. Разветвленные тоннели и электровозы.
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Пройдя инструктаж по технике безопасности, облачившись в спецодежду и получив индивидуальные средства защиты и спасения мы робко скучковались у копра шахтного ствола «Капитальный» в ожидании своей очереди к клети. Сопровождающий нас мастер Александр помог подогнать снаряжение.
ОАО «Сарановская шахта „Рудная“ является крупнейшим и важнейшим предприятием в России по добыче и обогащению хромитовых руд. Первые сведения о добыче хромитовых руд с Сарановского месторождения относятся к 1889 году. Сейчас шахтой разрабатывается Главное Сарановское месторождение. До 1935 года месторождение отрабатывалось карьером, а затем штольней, начиная с 1940 года, месторождение отрабатывается подземным способом.
Хромиты Сарановского месторождения используются для производства огнеупоров. Магнезитохромитовые кирпичи химически пассивны и термостойки, выдерживают многократные резкие изменения температур. Их применяют в конструкциях сводов мартеновских печей. Используются хромиты и для изготовления литейных форм. Существует возможность получения из хромитов металлического хрома — основного сырья для легированных сталей (нержавеющих) и гальванических покрытий, но для этого требуется достаточно высокое содержание хрома в руде и сложные технологии. Для этих целей сырье экономически выгодно завозить из-за границы.
Пока позволяло время мы разглядывали непонятные простым смертным механизмы и железяки в изобилии расположенные рядом. На фото какая-то моторизованная тележка, сделанная, вероятно, из погрузчика породы
Сарановская шахта «Рудная» в постсоветское время неоднократно меняла собственника, при этом основной владелец актива был из-за рубежа. В 90-е годы ее контролировали структуры хорватского бизнесмена Данко Кончара, а в 2008 году активы выкупили казахи из холдинга ENRC (ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод, Жайремский ГОК).
2 апреля 2015 года шахта «Рудная» была приобретена ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК). ЧЭМК стал владельцем 100% голосующих акций ОАО «Сарановская шахта „Рудная“. Стоимость сделки не уточняется. ЧЭМК намерен модернизировать горно-обогатительную фабрику предприятия и увеличить добычу руды за счет освоения новых горизонтов.
Несмотря на кризис, потребности в высококачественной стали в мире постоянно растут, что создает устойчивый спрос на ферросплавы в мире, повышает загрузку предприятий, которые их производят. Приобретя данную шахту, ЧЭМК обеспечил себя сырьем для дальнейшей работы.
В назначенный момент мы проходим к клети через технологический «предбанник». Здесь стоит влажный туман и объективы фотокамер сразу запотевают
Оставляем номерные жетоны в положенном месте, заходим в шахтную клеть, за нами захлапывается ограждающая решетка.
Стоять в клети надо чуть согнув ноги в коленях и крепко держась за поручни. Звучит команда на спуск и пол уходит из-под ног. В неприкрытом ничем проеме клети начинают мелькать геологические пласты месторождения, смазанные быстрым движением вниз. Периодически клеть притормаживает и тогда, как в замедленной съемке, перед нами на несколько секунд материализуется уходящий вдаль тоннель, в котором при свете фонарей работают люди. Потом клеть вновь ускоряется.
Чем глубже вниз, тем сильнее по шахтному стволу льется струйками вода, громко шипит сжатый воздух, дует ветер и сильнее закладывает уши. Их надо не забывать продувать. Кто занимается подводным плаванием тот меня поймет. Можно просто часто сглатывать слюну.
Приехали. Клеть останавливается на глубине около 300 метров и, если я не ошибся, на пятом горизонте выработки. Сейчас в шахте начинают осваивать шестой горизонт. Надо сделать над собой усилие и шагнуть сквозь струйки мутной воды в штрек. Прикрывая фотоаппаратуру мы выходим из клети. Вода, стекая по каске, заливается за шиворот. Сразу приходит на ум распространенный среди офисного планктона в интернете демотиватор: «Это ты расскажи шахтеру, как устаешь на работе».
После выхода из клети проходит второй инструктаж по ТБ «на рабочем месте». Главное здесь не задеть контактный провод. Видите — висит такой противный под сводом штрека?
Мы быстро «ощипываемся», пытаясь привести в готовность фотоаппаратуру и протереть объективы. На все про все у нас час. К назначенному времени нам надо быть у клети, чтобы подняться на поверхность. Наш проводник в подземный мир — Александр.
Сначала мы идем в старую выработку куда-то направо. Там нет искусственного освещения. Первые кадры даются с трудом. В воздухе много водяной взвеси и с фотографированием не ладится. Луч коногонки выхватывает из темноты различное оборудование и крепежные материалы. На этом фото складированный у стенки штрека металлический профиль шахтной крепи.
Перегородка с дверью, разделяющая различные части штрека. Открыть дверь не просто. Из-за разницы давления в проем сразу врывается сильный поток воздуха
Возвращаемся в обитаемую часть шахты. Здесь условия съемки облегчает искусственное освещение и мы быстро идем по лабиринту подземных коммуникаций
Место для ремонта подвижного состава. Обратите внимание на перекрытие штрека. Породы здесь прочные и его дополнительно не усиливают, устанавливая только страховочные швеллера в местах больших пролетов.
Выходим к замершему на путях составу. Контактный узкоколейный шахтный электровоз К-10 предназначается для эксплуатации на шахтных и промышленных узкоколейных железных дорогах с постоянным током напряжением 250 В. Используется для перевозки составов вагонеток по подземным рельсовым путям угольных шахт и рудников, неопасных по взрыву газа и пыли.
Первый электровоз этой серии был выпущен в 1971 году на Александровском машиностроительном заводе, с 1973 года по настоящее время выпускается серийно. Электровозы этой серии являются самыми распространёнными шахтными электровозами на территории России.
Дальше опять идут тоннели и развилки с проложенными по ним железнодорожными путями.
В разных местах крепи выполнены по разному, в зависимости от нагрузки. Где-то они деревянные, где-то деревянные с металлическими конструкциями, а в особо опасных участках выполнены из железобетона.
Примерно на середине пути я окончательно потерял ориентировку. Если изначально я понимал в каком направлении в случае чего идти к эвакуационному южному стволу шахты, то тут, после многочисленных поворотов в хитросплетении тоннелей и штреков, мои навигационные приборы полностью отказали. Я не сомневался, что, оставшись один, слегка поплутав, смогу добраться до клети. Но я решительно перестал понимать в каком направлении мы идем. Где здесь север, а где юг.
Наконец мы оказались в неосвещенном тупиковом забое с высокими сводами. Как сказал наш проводник, здесь ведутся работы по строительству ремонтной мастерской для подвижного состава и электровозного депо. Для этого с помощью взрывов (первичное дробление руды на шахте производится методом подрыва) в скале вырубили обширную камеру.
Выходим из камеры с будущим депо и идем дальше по темным коридорам.
Наконец мы достигаем конечной цели нашего маршрута — технологической площадки по подготовке хромитовой руды к транспортировке.
Как я понял, руда здесь засыпается в бункер и дробится. Высота просматриваемых трех уровней не меньше пятиэтажного дома. Мы остановились передохнуть, но стоял такой шум, что я толком ничего не расслышал, что рассказывал Александр про устройство этой технологической площадки.
Камера в которой мы находились укреплена по стенам и сводам бетоном — слишком объемное пространство для шахты, плюс вибрации механизмов.
Обратно мы идем другим путем. На очередной развилке нам попадается еще один состав с вагонетками. Куда сворачивать? Александр безошибочно выбирает нужное направление по одному ему известным ориентирам. Здесь никаких указателей нет, все горняки знают шахту как свои пять пальцев и легко ориентируются под землей.
Ага, кажется мы здесь уже были. Дошли до знакомого электровоза К-10. Вдалеке виднеется клеть шахтного ствола «Капитальный». Александр практически идеально подгадал время. Как только мы подошли к клети, она опустилась и из нее вышла очередная смена горняков. Час под землей пролетел на одном дыхании — как десять минут.
Несколько минут и мы уже на верху. Разбираем свои жетоны, чтобы не перепутать номера. Объективы опять запотевают, но я делаю несколько кадров спускающихся вниз горняков, среди которых много женщин. Что не удивительно — весь поселок живет за счет шахты.
Выходим через «предбанник» на свежий воздух. Хотя еще надо разобраться где воздух свежее, в шахте или на поверхности. Наземный мир встречает нас влажной испариной только что закончившегося дождя. Переводим дух, обмениваемся первыми впечатлениями и идем в раздевалки, снимать с себя перемазанную в грязи спецодежду.
Прощаемся с гостеприимным коллективом сарановской шахты, получив на память по кусочку уваровита, который мы тщетно старались разглядеть в отвалах под землей. Очень хочется сюда вернутся еще раз и провести под землей несколько часов, а может быть и целые сутки, чтобы разобраться во всех тонкостях добычи хромитов шахтным способом.
Фото: Алексей Старков и Дмитрий Шелехов; текст: Алексей Старков специально для Properm.ru