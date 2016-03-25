300 метров под землей. Фоторепортаж из уникальной шахты в прикамском поселке

Примерно на середине пути я окончательно потерял ориентировку. Если изначально я понимал в каком направлении в случае чего идти к эвакуационному южному стволу шахты, то тут, после многочисленных поворотов в хитросплетении тоннелей и штреков, мои навигационные приборы полностью отказали. Я не сомневался, что, оставшись один, слегка поплутав, смогу добраться до клети. Но я решительно перестал понимать в каком направлении мы идем. Где здесь север, а где юг.