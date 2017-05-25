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Posted 25 мая 2017, 09:29

Published 25 мая 2017, 09:29

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермские общественники намерены обязать детские сады публиковать данные о подрядчиках и контрактах

Пермские общественники намерены обязать детские сады публиковать данные о подрядчиках и контрактах

25 мая 2017, 09:29
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Детский мир

РОО «За права детей на образование в Пермском крае» выступил с инициативой обязать учебные заведения Перми и Пермского края публиковать на своих сайтах данные о заключении договоров на уборку снега с территорий дошкольных учреждений. Также в планах общественников, добиться размещения информации о размерах понесенных трат на приобретение игр, игрушек, средств обучения, канцтоваров, средств гигиены.

Согласно ст. 29 ФЗ «Об образовании» детские сады, школы и вузы публикуют сведения о своей деятельности, в том числе на общедоступных ресурсах в Интернете. Однако на сайтах дошкольных учреждений города Перми не публикуется актуальная информация, которая необходима родителям.

Из текста обращения: — Актуальными являются данные о заключении договоров на уборку снега с территорий дошкольных учреждений. После нескольких трагических случаев, произошедших этой зимой в Перми, вопрос о необходимости раскрытия такой информации встал остро.

По мнению активистов, необходимость публикации на сайте учебного заведения договоров на уборку снега станет сдерживающим фактором для незаконных действия со стороны администраций ДОУ.

Кроме того, после проведения мониторинга выяснилось, что во многих детских учреждениях Перми родители за свой счет приобретают в детский сад игры, игрушки, средства обучения, канцтовары, а также средства гигиены (туалетную бумагу, мыло, салфетки и т.д.).

«Указанные меры будут направлены не только на контроль за финансовыми потоками внутри образовательных учреждений, но и на положительный имидж образовательных организаций, куда родители захотят отдать своих детей», — отмечают в организации. Письмо направлено в департамент образования города Перми и в министерство образования и науки Пермского края.

#Общество#Детский мир#Детские сады
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