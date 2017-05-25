Пермские общественники намерены обязать детские сады публиковать данные о подрядчиках и контрактах

«Указанные меры будут направлены не только на контроль за финансовыми потоками внутри образовательных учреждений, но и на положительный имидж образовательных организаций, куда родители захотят отдать своих детей», — отмечают в организации. Письмо направлено в департамент образования города Перми и в министерство образования и науки Пермского края.