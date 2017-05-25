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Posted 25 мая 2017, 06:10

Published 25 мая 2017, 06:10

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В детском саду Мотовилихинского района обнаружили опасную воду

В детском саду Мотовилихинского района обнаружили опасную воду

25 мая 2017, 06:10
Фото: Properm.ru.
В пробах водопроводной воды показатели нитратов были превышены в два раза.

В Перми закрыли детский сад, в котором была обнаружена опасная вода. По информации пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, в МАДОУ «Детский сад №404» водопроводная вода не соответствовала санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

В пробах водопроводной воды было обнаружено превышение показателя нитратов более чем в два раза. Суд приостановил деятельность дошкольного учреждения на 90 суток и признал садик виновным в административном правонарушении.

Вход в детский сад опечатан, здание обесточено.

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#Общество#Детский сад
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