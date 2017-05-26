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Posted 26 мая 2017, 10:11

Published 26 мая 2017, 10:11

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Предпринимателя Арсения Юдина, обвиняемого в обрушении металлической конструкции, арестовали на два месяца

Предпринимателя Арсения Юдина, обвиняемого в обрушении металлической конструкции, арестовали на два месяца

26 мая 2017, 10:11
Фото: Properm.ru.

В Перми продолжается расследование уголовного дела возбужденного после обрушения металлической конструкции во время репетиции праздника у ДК им. Солдатова. В результате происшествия пострадали 7 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.

Сегодня, 26 мая 2017 года, по ходатайству следствия судом Арсению Юдину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 30-летнему предпринимателю, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, было предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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