Предпринимателя Арсения Юдина, обвиняемого в обрушении металлической конструкции, арестовали на два месяца

В Перми продолжается расследование уголовного дела возбужденного после обрушения металлической конструкции во время репетиции праздника у ДК им. Солдатова. В результате происшествия пострадали 7 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.