Предпринимателя Арсения Юдина, обвиняемого в обрушении металлической конструкции, арестовали на два месяца

Posted 26 мая 2017, 10:11
Published 26 мая 2017, 10:11
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми продолжается расследование уголовного дела возбужденного после обрушения металлической конструкции во время репетиции праздника у ДК им. Солдатова. В результате происшествия пострадали 7 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.
Сегодня, 26 мая 2017 года, по ходатайству следствия судом Арсению Юдину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 30-летнему предпринимателю, под руководством которого были выполнены работы по возведению металлической конструкции, было предъявлено первоначальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.