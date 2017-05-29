Лже-сотрудник ФСБ шантажировал пермских студенток в соцсетях

Posted 29 мая 2017, 11:07
Published 29 мая 2017, 11:07
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Перми вынесен приговор мошеннику, который под видом сотрудника ФСБ шантажировал студенток местных вузов. По информации пресс-службы Пермской краевой прокуратуры, 54-летний мужчина признан виновным в пяти преступлениях по трем статьям.
Мошенник подделал удостоверение сотрудника ФСБ. С поддельными документами он обращался в вузы Перми и получал доступ к личным делам студенток. Мужчина собирал информацию о девушках, а затем вел с ними компрометирующую переписку в социальных сетях и требовал от девушек интимные фотографии.
После того, как студентки отправляли мошеннику фотографии, он начинал их шантажировать. Злоумышленник угрожал распространить снимки среди знакомых и родственников потерпевших.
Суд признал мужчину виновным по статьям: совершение действий сексуального характера путем шантажа, незаконный сбор сведений о частной жизни и подделка документов. Преступник приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей.