Лже-сотрудник ФСБ шантажировал пермских студенток в соцсетях

Мошенник подделал удостоверение сотрудника ФСБ. С поддельными документами он обращался в вузы Перми и получал доступ к личным делам студенток. Мужчина собирал информацию о девушках, а затем вел с ними компрометирующую переписку в социальных сетях и требовал от девушек интимные фотографии.