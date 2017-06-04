Сезон завершен не начавшись. Рейсы из Перми в Черногорию отменены

В летнем сезоне 2017 прямых рейсов из Перми в Черногорию не будет. Чартер до Подгорицы, анонсированный ранее был отменен. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», участники рынка связывают это с низким спросом и рекомендациями МИД сообщать туристам о «неблагоприятной обстановке» в связи со вступлением Черногории в НАТО.