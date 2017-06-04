Сезон завершен не начавшись. Рейсы из Перми в Черногорию отменены

Posted 4 июня 2017, 08:18
Published 4 июня 2017, 08:18
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В летнем сезоне 2017 прямых рейсов из Перми в Черногорию не будет. Чартер до Подгорицы, анонсированный ранее был отменен. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», участники рынка связывают это с низким спросом и рекомендациями МИД сообщать туристам о «неблагоприятной обстановке» в связи со вступлением Черногории в НАТО.
Прямые перелеты в Подгорицу из Перми должна была осуществлять авиакомпания «Ямал» с 18 июня по 27 августа. Рейсы планировались каждые две недели по воскресеньям.