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Posted 4 июня 2017, 08:18

Published 4 июня 2017, 08:18

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Сезон завершен не начавшись. Рейсы из Перми в Черногорию отменены

Сезон завершен не начавшись. Рейсы из Перми в Черногорию отменены

4 июня 2017, 08:18
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Самолеты должны были вылетать в Подгорицу с 18 июня по 27 августа.

В летнем сезоне 2017 прямых рейсов из Перми в Черногорию не будет. Чартер до Подгорицы, анонсированный ранее был отменен. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», участники рынка связывают это с низким спросом и рекомендациями МИД сообщать туристам о «неблагоприятной обстановке» в связи со вступлением Черногории в НАТО.

Прямые перелеты в Подгорицу из Перми должна была осуществлять авиакомпания «Ямал» с 18 июня по 27 августа. Рейсы планировались каждые две недели по воскресеньям.

#Общество#Аэропорт
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