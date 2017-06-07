В Соликамске в ДТП погиб 77-летний водитель мотовездехода

Posted 7 июня 2017, 07:57
Published 7 июня 2017, 07:57
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Вчера, 6 июня, в Соликамске произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По информации управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, погибший — 77-летний водитель мотовездехода.
По предварительным данным он двигался со стороны улицы Северная по направлению автодороги Соликамск- Красновишерск. При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество в движении автомобилю Land Rover, который двигался по главной.
В результате столкновения водитель мотовездехода скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.