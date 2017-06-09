В Перми на месяц закроют движение по улице Пушкина

В Перми с 15 июня по 15 июля улица Пушкина будет закрыта для всех видов транспорта. Это коснется участка от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. По информации пресс-службы городской администрации, перекрытие будет связано со строительством теплосети.