В Перми на месяц закроют движение по улице Пушкина

Posted 9 июня 2017, 07:11
Published 9 июня 2017, 07:11
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми с 15 июня по 15 июля улица Пушкина будет закрыта для всех видов транспорта. Это коснется участка от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. По информации пресс-службы городской администрации, перекрытие будет связано со строительством теплосети.
Из-за работ временно закрывается троллейбусный маршрут №13 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы». Троллейбус №10 («микрорайон Парковый – площадь Дружбы») будет следовать через остановки Гознак, Центральный рынок, Комсомольская площадь и Авторадио.
Значительные изменения коснутся автобусных маршрутов.