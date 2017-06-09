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Posted 9 июня 2017, 07:11

Published 9 июня 2017, 07:11

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми на месяц закроют движение по улице Пушкина

В Перми на месяц закроют движение по улице Пушкина

9 июня 2017, 07:11
Фото: Properm.ru.

В Перми с 15 июня по 15 июля улица Пушкина будет закрыта для всех видов транспорта. Это коснется участка от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда. По информации пресс-службы городской администрации, перекрытие будет связано со строительством теплосети.

Из-за работ временно закрывается троллейбусный маршрут №13 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы». Троллейбус №10 («микрорайон Парковый – площадь Дружбы») будет следовать через остановки Гознак, Центральный рынок, Комсомольская площадь и Авторадио.

Значительные изменения коснутся автобусных маршрутов.

  • маршрут №3 (станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный) в сторону станции Пермь-1 будет следовать по улице Пушкина, затем по Комсомольскому проспекту, улицам Луначарского и Сибирской, в обратном направлении без изменений.
  • маршруты №4 (микрорайон Садовый – микрорайон Нагорный) и №36 (улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1) будут следовать по улице Революции в прямом и обратном направлениях от Комсомольского проспекта до бульвара Гагарина.
  • маршрут №61 (Центральный рынок – НПО Биомед – микрорайон Новые Ляды) будет следовать через Южную дамбу и Комсомольский проспект в обоих направлениях.
  • маршрут №63 (микрорайон Крохалева – площадь Восстания) будет идти через Среднюю дамбу по улице Революции до улицы Сибирская и далее по маршруту.
  • маршрут №67 (микрорайон Парковый – микрорайон Садовый) будет курсировать через Среднюю дамбу, далее по улицам Николая Островского, Екатерининской (в обратном направлении по Луначарского) до Комсомольского проспекта, затем по улице Пушкина и далее по маршруту.
#Авто#Изменение маршрута
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