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Изменение маршрута

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Август
В Перми из-за дорожных работ почти в два раза сокращен маршрут автобуса №13
18 августа, 07:13
Апрель
В Перми 1 мая изменятся маршруты общественного транспорта
26 апреля, 14:44
В Перми ищут перевозчика компенсационного маршрута №72 «Планета-ЦУМ»
2 апреля, 13:54
Март
В Перми вносятся изменения в работу двух автобусных маршрутов
15 марта, 12:40
Февраль
В Перми временно изменится путь следования автобусного маршрута №55
8 февраля, 13:30

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