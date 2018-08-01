Покупатель уровня бог. Зачем край купил здание, в которое не переедет галерея?

Здание изначально не подходило под нужды галереи: коридорно-кабинетная планировка этажей, низкие для галереи трехметровые потолки, площадь небольшая (10 тыс. кв. м), отсутствие пространства вокруг здания. Об этом в нескольких интервью говорила директор галереи Юлия Тавризян, об этом заявлял архитектор «Сатурн Р» Игорь Луговой, публикуя на своей странице посты «Казарма — не место для галереи», сомневался в том, что это удачный вариант правозащитник Денис Галицкий. Руководство галереи, опасаясь что галерея вообще останется ни с чем, вынуждено было согласиться на этот вариант — здание собора, в котором размещена галерея, уже было на тот момент передано Росимуществом Русской православной церкви.