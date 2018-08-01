Покупатель уровня бог. Зачем край купил здание, в которое не переедет галерея?

Posted 1 августа 2018, 08:25
Published 1 августа 2018, 08:25
Modified 23 августа, 08:56
Updated 23 августа, 08:56
История с обретением Пермской художественной галереей своего дома сделала очередной, и опять очень резкий виток. Власти решили отправить галерею на завод имени Шпагина, и стало понятно, что вопрос с уже выкупленным под проект зданием ВКИУ окончательно закрыт.
Куда только не хотели переселять Пермскую государственную художественную галерею. В феврале 2012 года правительство Пермского края подписало контракт с швейцарским архитектором Петером Цумтором о строительстве нового здания. Предполагалось возведение музея на склоне Слудского холма (между зданием бывшего военного института и полотном железной дороги). Не получилось.
Потом началась эпопея с переездом галереи в здание Речного вокзала. Архитектор Сергей Шамарин представил свой проект, по нему предполагалось фундамент вокзала поднять на 2–2,5 метра, надстроить третий этаж, установить на крыше стеклянные потолки-галереи и стеклянный купол -полусферу, под куполом разместить экспозицию деревянных скульптур. Проект обошелся бы в 1,3 млрд рублей. Не получилось.
Потом галерею было решено переселить в бывшее здание ВКИУ на Окулова, 4. Для этого здание было выкуплено за 519 млн рублей, сейчас оно находится в собственности Пермского края. Стоимость реконструкции бывших казарм под нужды галереи составила бы 889 млн рублей, и с учетом приобретения объекта стоимость составила бы 1,4 млрд рублей. Уже после покупки планы снова поменялись.
В начале губернаторства Максима Решетникова министр культуры Галина Кокоулина объявила о переезде галереи на место ДК Телты (бывшего телефонного завода). Для этого аварийное здание ДК Телты надо было снести, а галерее построить новое. Проект затих, а Телту решили все-таки снести, но совсем под другие цели.
И вот в июле 2018 года решено переносить галерею на завод им. Шпагина, в планах завершить процесс переезда к 2023 году. А что с ВКИУ?
После всех этих «галереедвижений» у Пермского края появилось здание на Окулова, 4. К приезду Путина бывшие казармы подкрашивали силами каких-то частных лиц, непонятно, за чей счет. Последний ремонт делали бывшие собственники, ООО «Тандем», структура, афиллированная депутату Законодательного собрания Пермского края, председателю совета директоров ОАО «Метафракс» Армену Гарсляну и его партнерам.
Изначально казармы, как и остальные здания училища минобороны в 2004 году обменяло на квартиры для военнослужащих. Здание по Окулова, 4 досталось ООО «Бизнес-Тун», во главе которого стоит бизнесмен Татул Гарслян, брат Армена Гарсляна, и ООО «Бекар-инвест», которое передало свою долю в уставный капитал ООО «Тандем» (по данным выписки из ЕГРЮЛ, у ООО «Бекар-инвест» и ООО «Тандем» — общий учредитель ООО «Урал-хост»).
ООО «Урал-хост» на паритетных началах владеют Римма Тетенова и Игорь Жаворонков. Совладельцем компании «Бекар-инвест» является Евгений Беляев, возглавляет ООО «Девелопмент СЗ» и владеет другими зданиями бывшего училища.
Новые собственники не очень хорошо следили за знаковым для Перми зданием (впоследствии оно было признано аварийным). Но судились за каждый квадратный метр. Так, в 2010 году при приватизации здания ФКУ «Управление торговли Приволжского военного округа» допустило ошибку, оставив часть помещений за ОАО «Управление торговли Приволжского региона». «Бекар-Инвест» доказал, что сделки ничтожны, так как этими помещениями с 2004 года владели структуры Татула Гарсляна.
В 2009 году Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников провел историко-культурную экспертизу, заказчиком которой выступило министерство культуры Пермского края. Как следует из акта экспертизы, объект 1937 года постройки представляет историко-культурную ценность и рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Эксперты указали, что здание связано с воинской славой, историей военного образования, развитием градостроительного и архитектурного искусства. Охране подлежит и архитектурное решение здания, сочетающее приемы классицизма и конструктивизма, отсылающее к истории развития градостроительного искусства и архитектуры в первой половине 20 века, сформированный силуэт набережной, панорама города с реки Кама.
В 2010 году здание ВКИУ попало в Реестр охраняемых объектов культурного наследия. Уже тогда оно находилось в аварийном состоянии, и существовала угроза разрушения.
Вдруг, несмотря на заключение экспертов, в 2013 году на основании приказа губернатора Виктора Басаргина здание лишили статуса охраняемого исторического памятника. Министерство культуры Пермского края (министром тогда был Игорь Гладнев) не давало никаких комментариев по этому поводу.
Также в 2013 году собственники здания на Окулова, 4 приступили к реконструкции помещений, несмотря на то, что у них отсутствовало разрешение на строительство.
Сначала собственники уже не-памятника заявляли, что из бывших казарм сделают современный апарт-отель, через непродолжительное время планы изменились на «бизнес-центр», правда, что именно будет размещено в этом центре, не говорили, так как «концепция разрабатывается».
Некоторое время будущие офисные помещения в этом центре даже были выставлены на продажу. Если бы здание оставалось в Реестре охраняемых объектов культурного наследия, ремонт и реконструкция собственникам обошлись бы гораздо дороже. Не каждая организация может проводить реставрацию, использовать разрешается только определенные материалы, все работы ведутся под контролем экспертов центра по охране памятников. Но бывшие казармы ВКИУ статуса памятника лишили, поэтому и с лепниной, и с колоннами строители обошлись по-своему: быстро демонтировали, здание ударными темпами отремонтировали.
В 2014 году объект был выкуплен Пермским краем. Государственный контракт на приобретение здания за 510 млн рублей. заключен с ООО «Тандем». Общая площадь — 10 827,3 кв. м. В 2014 году на эскизный проект размещения галереи в этом здании из бюджета региона потрачено 59 тыс. евро по договору с британским архитектурным бюро Casson Mann Designers. На разработку проектно-сметной документации для размещения галереи в этом здании из бюджета было выделено 36 млн рублей, работы выполняла московская компания ООО «ПСК-Технология».
Здание изначально не подходило под нужды галереи: коридорно-кабинетная планировка этажей, низкие для галереи трехметровые потолки, площадь небольшая (10 тыс. кв. м), отсутствие пространства вокруг здания. Об этом в нескольких интервью говорила директор галереи Юлия Тавризян, об этом заявлял архитектор «Сатурн Р» Игорь Луговой, публикуя на своей странице посты «Казарма — не место для галереи», сомневался в том, что это удачный вариант правозащитник Денис Галицкий. Руководство галереи, опасаясь что галерея вообще останется ни с чем, вынуждено было согласиться на этот вариант — здание собора, в котором размещена галерея, уже было на тот момент передано Росимуществом Русской православной церкви.
Очевидно, что губернатор Виктор Басаргин торопился принять решение после провала с несостоявшимся переездом галереи в Речной вокзал. Очевидно, что сделке способствовало серьезное лобби со стороны собственников здания ВКИУ. Но например, Надежда Агишева считает, что вариант с переездом галереи во ВКИУ можно было довести до логического финала.
Что дальше?
На данный момент объект незавершенного строительства находится на балансе ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» на праве оперативного управления, планируется к передаче в имущественную казну Пермского края. Затраты на содержание объекта (электроэнергия), включая охрану здания составляют 867 тыс. рублей в год. Плюс здание находится под охраной ООО ЧОО «Капитал Безопасность».
Среди учреждений культуры, которые по данным Properm.ru, могут переехать на Окулова, 4, «КГАУ Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» (сейчас арендуют офис на Ленина, 64), Арт-резиденция (сейчас находится на Монастырской, 95а). Директор КГАУК «Пермкино», руководитель проекта «Пермская синематека», президент МКФ «Флаэртиана» Павел Печенкин выразил надежду, что для «Пермской синематеки» на предполагаемой «культурной миле» «найдется место».
По словам арт-директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, здание ВКИУ подойдет для учреждений культуры, «не нуждающихся в экспозиционных площадях».
В 2018 году фасады, наскоро подкрашенные перед приездом президента страны, уже облупились, где-то кирпичи выпали. Судя по тому, как пресс-службы разных краевых ведомств передавали запрос Properm.ru о судьбе здания друг другу (минстрой в минэкономразвития и в минимущества, минэкономразвития и минимущества обратно в минстрой), краевые власти не знают, что делать со зданием дальше, и каких-либо сроков назвать не могут.