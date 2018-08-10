В Свердловском районе привели в порядок 88 остановок

Перемены коснулись не только центральных улиц района, таких как Куйбышева, Белинского, Героев Хасана, Сибирская, Комсомольский проспект, но теперь и жителям микрорайонов Владимирский, Юбилейный, Крохалева, Краснова также есть, где укрыться от дождя в ожидании общественного транспорта.