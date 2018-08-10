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Posted 10 августа 2018, 08:26

Published 10 августа 2018, 08:26

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Свердловском районе привели в порядок 88 остановок

В Свердловском районе привели в порядок 88 остановок

10 августа 2018, 08:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Изменения коснулись как центральных, так и отдаленных остановочных пунктов.

В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановочных павильонов. Как сообщает мэрия Перми, на остановках заменили поликарбонат, поставили новое оргстекло, отремонтировали лавочки, установили урны, покрасили конструкции.

Перемены коснулись не только центральных улиц района, таких как Куйбышева, Белинского, Героев Хасана, Сибирская, Комсомольский проспект, но теперь и жителям микрорайонов Владимирский, Юбилейный, Крохалева, Краснова также есть, где укрыться от дождя в ожидании общественного транспорта.

Всего в Свердловском районе порядка 100 остановочных комплексов.

#Общество#Пермская езда
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