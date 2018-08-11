«Проклят, кто берет подкуп». Полицейских отучат от взяток с помощью Библии, Торы и Корана

Posted 11 августа 2018, 08:15
Published 11 августа 2018, 08:15
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
На сайте главного управления МВД по Москве разместили памятку для полицейских по противодействию коррупции. В документе, разработанном руководством МВД, содержится определение взятки, подробная инструкция, рассказывающая, как действовать в случае попытки дачи взятки, а также раздел с цитатами из священных книг.
Бороться с коррупцией авторы памятки пытаются с помощью цитат из Библии, Корана и Торы. Например, они призывают сотрудников полиции противодействовать коррупции с помощью таких цитат:
Источник: 66.RU