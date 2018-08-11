«Проклят, кто берет подкуп». Полицейских отучат от взяток с помощью Библии, Торы и Корана

На сайте главного управления МВД по Москве разместили памятку для полицейских по противодействию коррупции. В документе, разработанном руководством МВД, содержится определение взятки, подробная инструкция, рассказывающая, как действовать в случае попытки дачи взятки, а также раздел с цитатами из священных книг.