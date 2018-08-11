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Posted 11 августа 2018, 08:15

Published 11 августа 2018, 08:15

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

«Проклят, кто берет подкуп». Полицейских отучат от взяток с помощью Библии, Торы и Корана

«Проклят, кто берет подкуп». Полицейских отучат от взяток с помощью Библии, Торы и Корана

11 августа 2018, 08:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Руководство МВД решило бороться с коррупцией с помощью цитат из священных книг основных религиозных конфессий.

На сайте главного управления МВД по Москве разместили памятку для полицейских по противодействию коррупции. В документе, разработанном руководством МВД, содержится определение взятки, подробная инструкция, рассказывающая, как действовать в случае попытки дачи взятки, а также раздел с цитатами из священных книг.

Бороться с коррупцией авторы памятки пытаются с помощью цитат из Библии, Корана и Торы. Например, они призывают сотрудников полиции противодействовать коррупции с помощью таких цитат:

  • «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: Аминь!» (Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25).
  • «Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» (Хадис Пророка Мухаммада, Сборник «Сады благонравных» имама Ан-Навави).
  • «Не извращай закона… и не бери даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и извращают дело правых» (Тора, Дварим, 16.19–20).

Источник: 66.RU

#Общество#Возле кормушки
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