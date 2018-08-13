На перекрёстке КИМ и Тургенева изменится режим работы светофора

По прогнозам экспертов, новый режим работы сократит количество заторов и время ожидания проезда участка. Изменения касаются порядка и длительности фаз работы светофора. По улице Ким будет добавлена новая фаза работы светофорного объекта для автомобилистов, что позволит увеличить пропускную способность улицы. Также будут сформированы отдельные суточные режимы работы светофорного объекта на утренний и вечерний часы пик.