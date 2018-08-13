На перекрёстке КИМ и Тургенева изменится режим работы светофора

Posted 13 августа 2018, 16:23
Published 13 августа 2018, 16:23
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми на пересечении улицы Ким и улицы Тургенева из-за ремонтна дороги на Уральской временно будет введен новый режим работы светофора. Об этом сегодня, 13 августа, сообщила Администрация Перми.
Решение об изменении режима работы приняли после мониторинга ситуации на перекрестке и многочисленных обращений граждан, уточняют в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».
По прогнозам экспертов, новый режим работы сократит количество заторов и время ожидания проезда участка. Изменения касаются порядка и длительности фаз работы светофора. По улице Ким будет добавлена новая фаза работы светофорного объекта для автомобилистов, что позволит увеличить пропускную способность улицы. Также будут сформированы отдельные суточные режимы работы светофорного объекта на утренний и вечерний часы пик.