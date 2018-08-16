Пермская фирма скрыла от налоговой более 60 миллионов рублей

Мошенническую схему компания провела в течение 2013 года. руководитель подделал документы о сотрудничестве с организацией, которая фактически не работала. В налоговую декларацию была включена информация о налоговых вычетах на добавленную стоимость. Всего под декларирование не попали 60 млн рублей.