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Posted 16 августа 2018, 10:56

Published 16 августа 2018, 10:56

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермская фирма скрыла от налоговой более 60 миллионов рублей

Пермская фирма скрыла от налоговой более 60 миллионов рублей

16 августа 2018, 10:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Теперь ее руководителю грозит до шести лет тюрьмы.

Cледственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере поставки электрооборудования. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

Мошенническую схему компания провела в течение 2013 года. руководитель подделал документы о сотрудничестве с организацией, которая фактически не работала. В налоговую декларацию была включена информация о налоговых вычетах на добавленную стоимость. Всего под декларирование не попали 60 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. В случае подтверждения вины мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

#Происшествия#Возле кормушки
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