Пермская фирма скрыла от налоговой более 60 миллионов рублей

Posted 16 августа 2018, 10:56
Published 16 августа 2018, 10:56
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Cледственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере поставки электрооборудования. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).
Мошенническую схему компания провела в течение 2013 года. руководитель подделал документы о сотрудничестве с организацией, которая фактически не работала. В налоговую декларацию была включена информация о налоговых вычетах на добавленную стоимость. Всего под декларирование не попали 60 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. В случае подтверждения вины мужчине грозит до шести лет лишения свободы.