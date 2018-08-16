В Прикамье разыскивают водителя, сбившего пешехода

Posted 16 августа 2018, 03:40
Published 16 августа 2018, 03:40
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Вчера, 15 августа, около 8:40 на ул. Уральская в Кунгуре произошло ДТП с пешеходом. Как сообщает местное издание «Искра» водитель покинул место происшествия.
Предположительно, виновник аварии был на белом автомобиле. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения. Всех лиц, обладающих какой-либо информацией, просьба сообщить в отдел ГИБДД по телефону 2–81–39.