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Posted 20 августа 2018, 16:08

Published 20 августа 2018, 16:08

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»

Скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»

20 августа 2018, 16:08
Фото: Properm.ru.
Расследование дела, возбужденного по факту нарушений требований охраны труда, продолжается.

Вторая пострадавшая в результате пожара на военном заводе в Соликамске скончалась в больнице. Об этом сегодня, 20 августа, сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Пермского края. Спустя двое суток, 17 августа, в краевом ожоговом центре скончалась первая пострадавшая. Обе женщины получили получили ожоги 80% тела.

Пожар на заводе «Урал» в Соликамске произошел 14 августа. В этот же день Следственный комитет начал расследование по данному факту. 16 августа было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Следователи изъяли документы, провели допросы сотрудников, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Предприятие занимается выполнением гособоронзаказа — производит порох для минометов и гранатометов, пороховые заряды для катапультных кресел самолетов.

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#Происшествия#Завод урал
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