Скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»

Пожар на заводе «Урал» в Соликамске произошел 14 августа. В этот же день Следственный комитет начал расследование по данному факту. 16 августа было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Следователи изъяли документы, провели допросы сотрудников, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Предприятие занимается выполнением гособоронзаказа — производит порох для минометов и гранатометов, пороховые заряды для катапультных кресел самолетов.