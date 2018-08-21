Posted 21 августа 2018, 03:40
Published 21 августа 2018, 03:40
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Вчера, 20 августа, «Молот-Прикамье» одержал уверенную победу над «Зауральем» из Кургана со счетом 5:2. Встреча состоялась в рамках XVII предсезонного турнира «Кубок Прикамья».
Первые два периода лидировал курганский хоккейный клуб, к началу третьего периода счет был 1:2 в пользу гостей. Однако пермякам удалось переломить ход игры и забросит четыре шайбы в ворота «Зауралья». В составе пермского клуба отличились Игорь Тимченко, оформивший дубль, Илья Серегин, Антон Андриянов и Матвей Тымченко.
Следующую встречу «Молот-Прикамье» проведет сегодня, 21 августа, с «Торосом» из Нефтекамска. Начало встречи в 19:00 часов.