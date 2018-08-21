«Молот-Прикамье» одержал уверенную победу над «Зауральем» из Кургана

Первые два периода лидировал курганский хоккейный клуб, к началу третьего периода счет был 1:2 в пользу гостей. Однако пермякам удалось переломить ход игры и забросит четыре шайбы в ворота «Зауралья». В составе пермского клуба отличились Игорь Тимченко, оформивший дубль, Илья Серегин, Антон Андриянов и Матвей Тымченко.