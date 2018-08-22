Сельского депутата из Прикамья лишили полномочий за нарушение антикоррупционного закона

В связи с чем, прокурором в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным соответствующего решения Совета депутатов. Решением Карагайского районного суда требования прокурора удовлетворены. В дальнейшем решение обжаловано в Пермский краевой суд, который поддержал позицию прокурора района.