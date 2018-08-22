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Posted 22 августа 2018, 04:04

Published 22 августа 2018, 04:04

Modified 1 марта 2023, 13:29

Updated 1 марта 2023, 13:29

Сельского депутата из Прикамья лишили полномочий за нарушение антикоррупционного закона

Сельского депутата из Прикамья лишили полномочий за нарушение антикоррупционного закона

22 августа 2018, 04:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Коллеги народного избранника вступились за депутата, однако прокуратура через суд добилась лишения мандата.

Прокуратура Карагайского района провела проверку в отношении депутата Совета депутатов Менделеевского сельского поселения. Установлено, что он предоставил неполные, недостоверные сведения о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) за 2016 год.

Стало известно, что депутат скрыл сведения о наличии транспортна, а также предоставил недостоверные сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности. Однако местный совет депутатов отказался добровольно прекратить полномочия коллеги.

В связи с чем, прокурором в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным соответствующего решения Совета депутатов. Решением Карагайского районного суда требования прокурора удовлетворены. В дальнейшем решение обжаловано в Пермский краевой суд, который поддержал позицию прокурора района.

Полномочия депутата сельского поселения, представившего недостоверные и неполные сведения о своих доходах, прекращены досрочно.

#Происшествия#Возле кормушки
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