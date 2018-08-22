Сельского депутата из Прикамья лишили полномочий за нарушение антикоррупционного закона

Posted 22 августа 2018, 04:04
Published 22 августа 2018, 04:04
Modified 1 марта 2023, 13:29
Updated 1 марта 2023, 13:29
Прокуратура Карагайского района провела проверку в отношении депутата Совета депутатов Менделеевского сельского поселения. Установлено, что он предоставил неполные, недостоверные сведения о доходах, расходах имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах) за 2016 год.
Стало известно, что депутат скрыл сведения о наличии транспортна, а также предоставил недостоверные сведения о доходах, полученных от предпринимательской деятельности. Однако местный совет депутатов отказался добровольно прекратить полномочия коллеги.
В связи с чем, прокурором в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным соответствующего решения Совета депутатов. Решением Карагайского районного суда требования прокурора удовлетворены. В дальнейшем решение обжаловано в Пермский краевой суд, который поддержал позицию прокурора района.
Полномочия депутата сельского поселения, представившего недостоверные и неполные сведения о своих доходах, прекращены досрочно.