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Posted 28 августа 2018, 11:27

Published 28 августа 2018, 11:27

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

На участке улицы Ленина из-за массового ДТП парализовано движение

На участке улицы Ленина из-за массового ДТП парализовано движение

28 августа 2018, 11:27
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
В результате аварии пострадали только иномарки.

Сегодня, 28 августа, на ул. Ленина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает один из очевидцев, сейчас в районе дома №10 затруднено движение.

По предварительным данным, виновником аварии стала водитель Skoda, которая пренебрегла правилами дорожного движения и догнала едущую впереди Toyota. Последнюю отбросило на Daewoo Matiz. В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. Водителям стоит искать пути объезда.

#Авто#Дтп
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