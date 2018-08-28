На участке улицы Ленина из-за массового ДТП парализовано движение

Posted 28 августа 2018, 11:27
Published 28 августа 2018, 11:27
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 28 августа, на ул. Ленина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает один из очевидцев, сейчас в районе дома №10 затруднено движение.
По предварительным данным, виновником аварии стала водитель Skoda, которая пренебрегла правилами дорожного движения и догнала едущую впереди Toyota. Последнюю отбросило на Daewoo Matiz. В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. Водителям стоит искать пути объезда.