Дума поддержала финансирование на развитие транспорта в размере 1 миллиарда рублей

Депутат Сергей Захаров высказал мнение, что изменения могут повлечь рост затрат на содержание парка, а также увеличение стоимости проезда. «Безусловно, транспорт­ные средства, которые мы приобретаем, требуют затрат на обслуживание, но мы также планово будем выводить из эксплуатации старые трамваи, которые требуют еще больше средств», — приводит издание слова замглавы администрации Анатолия Дашкевича. В этом году через конкурсные процедуры планируется приобрести 75–77 автобусов, а в следующие периоды в большей степени будут закупаться трамваи.