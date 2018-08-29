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Posted 29 августа 2018, 16:43

Published 29 августа 2018, 16:43

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Дума поддержала финансирование на развитие транспорта в размере 1 миллиарда рублей

Дума поддержала финансирование на развитие транспорта в размере 1 миллиарда рублей

29 августа 2018, 16:43
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Источником финансирования может стать сокращение расходов по нескольким инвестиционным объектам.

Депутаты Пермской думы рассмотрели поправки в бюджет, внесенные администрацией Перми. Изменения включают увеличение бюджета на 126 млн рублей преимущественно за счет средств федеральной казны и перераспределение расходов между муниципальными программами, сообщает сегодня, 29 августа, «Ъ-Прикамье».

Администрация подготовила поправки, согласно которым на развитие пассажирского транспорта направят по 350 млн рублей ежегодно в 2018–2020 годах (1,05 млрд рублей в целом). На обновление трамвайного подвижного состава и покупку автобусов планируется направить 350 млн рублей в 2018 году, по 233 млн рублей в 2019 и 2020 годах, еще по 116,5 млн рублей в 2019 и 2020 годах на кап­ремонт трамвайных путей. Из бюджета Пермского края планируется выделение средств в таком же размере.

Источником финансирования может стать сокращение расходов по нескольким инвестиционным объектам: строительство котельной в микрорайоне Южный, расширение третьей очереди городского коллектора, строительство сетей водоснабжения в Заозерье, капремонт дома на ул. Гашкова в связи с принятием решения о сносе, строительство дома на ул. Маяковского, 57, строительство административного объекта на территории экстрим-парка. Планируется, что источником средств на развитие транспорта в 2019–2020 годах станут условно-утвержденные расходы.

Депутат Сергей Захаров высказал мнение, что изменения могут повлечь рост затрат на содержание парка, а также увеличение стоимости проезда. «Безусловно, транспорт­ные средства, которые мы приобретаем, требуют затрат на обслуживание, но мы также планово будем выводить из эксплуатации старые трамваи, которые требуют еще больше средств», — приводит издание слова замглавы администрации Анатолия Дашкевича. В этом году через конкурсные процедуры планируется приобрести 75–77 автобусов, а в следующие периоды в большей степени будут закупаться трамваи.

#Общество#Пермская езда
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