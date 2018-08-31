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Posted 31 августа 2018, 10:53

Published 31 августа 2018, 10:53

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Глава Кунгура агитировал за «справедливороссов» на выборах в городскую думу

Глава Кунгура агитировал за «справедливороссов» на выборах в городскую думу

31 августа 2018, 10:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
Доказательства предоставил местный коммунист, который присутствовал на встрече мэра с избирателями.

Главу Кунгура Сергея Гордеева оштрафовали за незаконную агитацию. Об этом рассказала и.о. первого секретаря крайкома КПРФ Ксения Айтакова на пресс-конференции сегодня, 31 августа.

Ксения Айтакова, член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса: — Глава продолжает вести такую агитацию. И может быть хороши эти кандидаты, но берега-то не теряйте, товарищи. Если мы [живем] в правовом государстве, давайте работать в правовом поле. Почему-то я не вижу в других регионах глав, которые бы ходили агитировали за ЛДПР или КПРФ, «Справделивую Россию», партию «Великое отечество». Доверие у граждан рушится.

По данным «КоммерсантЪ–Прикамье», на встрече с избирателями Гордеев агитировал за кандидата от «Справедливой России» Михаила Симонова. Видеозапись встречи предоставил кандидат в депутаты думы Кунгура от КПРФ Владимир Козюков.

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Кунгура направила в полицию материалы для составления протокола об административном правонарушении по статье 5.11 кодекса «Об административных правонарушениях» РФ (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом). Размер штрафа по этой статье для должностных лиц составляет от двух до трех тыс. рублей.

#Политика#Выборы
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