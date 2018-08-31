Глава Кунгура агитировал за «справедливороссов» на выборах в городскую думу

Posted 31 августа 2018, 10:53
Published 31 августа 2018, 10:53
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Главу Кунгура Сергея Гордеева оштрафовали за незаконную агитацию. Об этом рассказала и.о. первого секретаря крайкома КПРФ Ксения Айтакова на пресс-конференции сегодня, 31 августа.
По данным «КоммерсантЪ–Прикамье», на встрече с избирателями Гордеев агитировал за кандидата от «Справедливой России» Михаила Симонова. Видеозапись встречи предоставил кандидат в депутаты думы Кунгура от КПРФ Владимир Козюков.
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Кунгура направила в полицию материалы для составления протокола об административном правонарушении по статье 5.11 кодекса «Об административных правонарушениях» РФ (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом). Размер штрафа по этой статье для должностных лиц составляет от двух до трех тыс. рублей.