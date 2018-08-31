Глава Кунгура агитировал за «справедливороссов» на выборах в городскую думу

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Кунгура направила в полицию материалы для составления протокола об административном правонарушении по статье 5.11 кодекса «Об административных правонарушениях» РФ (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом). Размер штрафа по этой статье для должностных лиц составляет от двух до трех тыс. рублей.