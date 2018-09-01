Комиссия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу

Posted 1 сентября 2018, 09:18
Published 1 сентября 2018, 09:18
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
На прошедшей неделе, в четверг, 30 августа, в Москве прошло совещание по вопросам работы Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии в Березниках, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак и губернатор Пермского края Максим Решетников обсудили необходимость продолжения работы совещательного органа. По словам губернатора, необходимость продолжения совместной работы региональных и федеральных властей связана с мероприятиями по переселению около 14 тысяч березниковцев из опасной зоны аварии.
В 2017 году дополнительно признали аварийными восемь домов, где проживают почти 1400 березниковцев, в этом году после появившегося провала в Соликамске список пополнился еще 18 домами.
Правительственная комиссия ранее утвердила план-график переселения жителей из зоны техногенной аварии в Березниках. Совещательный орган занимается контролем и координацией выполнения программы.
По итогам рассмотрения вопроса было принято решение о продолжении работы комиссии до выполнения поручения президента. Предполагается, что комиссия прекратит работу, когда местные жители, которые проживают сегодня в зоне риска, переедут в безопасное жилье.