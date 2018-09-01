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Posted 1 сентября 2018, 09:18

Published 1 сентября 2018, 09:18

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Комиссия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу

Комиссия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу

1 сентября 2018, 09:18
Фото: Properm.ru.
К такому решению федеральные власти пришли по итогам совещания в Москве.

На прошедшей неделе, в четверг, 30 августа, в Москве прошло совещание по вопросам работы Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии в Березниках, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак и губернатор Пермского края Максим Решетников обсудили необходимость продолжения работы совещательного органа. По словам губернатора, необходимость продолжения совместной работы региональных и федеральных властей связана с мероприятиями по переселению около 14 тысяч березниковцев из опасной зоны аварии.

В 2017 году дополнительно признали аварийными восемь домов, где проживают почти 1400 березниковцев, в этом году после появившегося провала в Соликамске список пополнился еще 18 домами.

Правительственная комиссия ранее утвердила план-график переселения жителей из зоны техногенной аварии в Березниках. Совещательный орган занимается контролем и координацией выполнения программы.

По итогам рассмотрения вопроса было принято решение о продолжении работы комиссии до выполнения поручения президента. Предполагается, что комиссия прекратит работу, когда местные жители, которые проживают сегодня в зоне риска, переедут в безопасное жилье.

#Общество#Березники
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