В Свердловском районе Перми при пожаре в садовом товариществе погибли двое мужчин

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в тушении принимали участие 19 человек личного состава и шесть единиц техники. На месте происшествия без признаков жизни были обнаружены двое мужчин: 35-ти и 55-ти лет. Еще один 55-летний мужчина былдоставлен в ожоговое отделение.