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Posted 1 сентября 2018, 11:11

Published 1 сентября 2018, 11:11

Modified 1 марта 2023, 13:20

Updated 1 марта 2023, 13:20

В Свердловском районе Перми при пожаре в садовом товариществе погибли двое мужчин

В Свердловском районе Перми при пожаре в садовом товариществе погибли двое мужчин

1 сентября 2018, 11:11
Фото: Properm.ru.
Еще один пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение одной из пермских больниц.

Ночью 31 августа в 3:39 на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании в садовом товариществе, расположенном в Свердловском районе Перми. Когда пожарные прибыли на место, пламя полностью охватило дом.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в тушении принимали участие 19 человек личного состава и шесть единиц техники. На месте происшествия без признаков жизни были обнаружены двое мужчин: 35-ти и 55-ти лет. Еще один 55-летний мужчина былдоставлен в ожоговое отделение.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка, устнавливаются обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Мчс
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