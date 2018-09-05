Власти Прикамья потратят 672 миллиона рублей на закупку дорожных комплексов фотовидеофиксации

Комплексы будут установлены на региональных и межмуниципальных дорогах до декабря 2019 года. Они будут фиксировать превышение скорости в зоне контроля и на измерительном участке длиной от 500 м, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для встречного движения, проезд грузовых машин в запрещенном направлении и др.