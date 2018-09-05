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Posted 5 сентября 2018, 03:37

Published 5 сентября 2018, 03:37

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Власти Прикамья потратят 672 миллиона рублей на закупку дорожных комплексов фотовидеофиксации

Власти Прикамья потратят 672 миллиона рублей на закупку дорожных комплексов фотовидеофиксации

5 сентября 2018, 03:37
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Камеры будут установлены на региональных и межмуниципальных дорогах до декабря 2019 года

КГУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило аукцион на поставку и установку 56 комплексов фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. Максимальная стоимость контракта составит 672 млн 285 тыс. рублей. Об этом сообщает краевой минтранс.

Комплексы будут установлены на региональных и межмуниципальных дорогах до декабря 2019 года. Они будут фиксировать превышение скорости в зоне контроля и на измерительном участке длиной от 500 м, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для встречного движения, проезд грузовых машин в запрещенном направлении и др.

Комплексы весогабаритного контроля должны автоматически измерять весовые и габаритные параметры транспортных средств в движении без снижения скоростного режима. Информация о нарушениях правил дорожного движения будет поступать единую информационную систему ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Общество#Госзакупки
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