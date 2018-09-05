Власти Прикамья потратят 672 миллиона рублей на закупку дорожных комплексов фотовидеофиксации

Posted 5 сентября 2018, 03:37
Published 5 сентября 2018, 03:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
КГУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило аукцион на поставку и установку 56 комплексов фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. Максимальная стоимость контракта составит 672 млн 285 тыс. рублей. Об этом сообщает краевой минтранс.
Комплексы будут установлены на региональных и межмуниципальных дорогах до декабря 2019 года. Они будут фиксировать превышение скорости в зоне контроля и на измерительном участке длиной от 500 м, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для встречного движения, проезд грузовых машин в запрещенном направлении и др.
Комплексы весогабаритного контроля должны автоматически измерять весовые и габаритные параметры транспортных средств в движении без снижения скоростного режима. Информация о нарушениях правил дорожного движения будет поступать единую информационную систему ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.