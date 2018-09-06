В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей

Posted 6 сентября 2018, 04:02
Published 6 сентября 2018, 04:02
Modified 1 марта 2023, 13:17
Updated 1 марта 2023, 13:17
В Перми в рамках строительства транспортно-пересадочного узла на Перми II (единого терминала железнодорожного и автобусного сообщений, трамвайно-пешеходного тоннеля и распределительного зала для пассажиров) в 2018–2023 годы планируется построить улицу Строителей, которая соединит Красавинский мост с улицей Стахановской. Об этом пишет business-class.su.
О планах по реконструкции железнодорожного вокзала на заседании профильной рабочей группы заксобрания рассказал минист транспорта региона Николай Уханов. Новую улицу планируется построить в 2018–2023 годы.
Министр сообщил, что альтернативой третьему мосту через Каму станет улица Строителей. Затраты на проектирование и строительство магистрали составят 4,9 млрд рублей. Возведение улицы разделено на четыре этапа.
Проект на строительство первого этапа (улица Куфонина — улица Вишерская) уже разработан и проходит госэкспертизу. По второму (улица Вишерская — улица Папанинцев) проектная документация разрабатывается. По третьему участку (улица Папанинцев — площадь Гайдара) разработана концепция, готовится техническое задание на подготовку проекта. На четвертый этап (площадь Гайдара — улица Стахановская) технико-экономическое обоснование уже заказано.
Кроме того, от улицы Куфонина по проспекту Парковому за счет расширения улицы Углеуральской к транспортно-пересадочному узлу будут проложены новые трамвайные пути. Трамваи пойдут вдоль набережной до Перми I, Мотовилихи и улицы Смирнова. Длина маршрута «Парковый — Мотовилиха» составит 12 км. Продлить улицу Углеуральскую планируется через улицу Данщина на улицу Дзержинского.