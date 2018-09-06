Задолжавший знакомым владелец кафе ограбил гражданина Китая

Последний сразу же обратился в полицию. Грабителя удалось найти при помощи кинолога со служебно-розыскной собакой. Оперативники изъяли запись с видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Перми. Как выяснилось позже, у него был небольшой бизнес — он владел кафе и задолжал своим знакомым. Это и стало мотивом для совершения преступления.