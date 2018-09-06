Задолжавший знакомым владелец кафе ограбил гражданина Китая

Posted 6 сентября 2018, 07:15
Published 6 сентября 2018, 07:15
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермские полицейские задержали молодого человека, который ограбил гражданина Китая во дворе жилого дома на ул. Кронштадтская. Потерпевший вечером возвращался домой с мини-рынка на котором работал. Грабитель поджидал его в безлюдном месте, срезал ножом лямку сумки, выхватил ее и скрылся. Добычей стали 200 тыс. рублей и документы гражданина Китая.
Последний сразу же обратился в полицию. Грабителя удалось найти при помощи кинолога со служебно-розыскной собакой. Оперативники изъяли запись с видеокамер и установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Перми. Как выяснилось позже, у него был небольшой бизнес — он владел кафе и задолжал своим знакомым. Это и стало мотивом для совершения преступления.
Мужчину задержали в результате спецоперации при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска в арендованной квартире злоумышленника сыщики нашли часть похищенных денег и документы.
Сейчас в отношении него возбуждено дело по статье «Грабеж», подозреваемый на время следствия заключен под стражу.