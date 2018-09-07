Пермские антимонопольщики отменили результаты торгов краевого Росимущества по земле

Posted 7 сентября 2018, 06:14
Published 7 сентября 2018, 06:14
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае антимонопольщики отменили результаты торгов ТУ Росимущества при проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.
В УФАС поступила жалоба на аукцион ТУ Росимущества в Пермском крае по передаче в аренду 21 земельного участка. В жалобе говорилось, что конкурсная документация была составлена с нарушениями. В документации о торгах перечень представляемых документов и основания для отказа в допуске были сформированы в соответствии с положениями приказа ФАС России №67 от 10.02.2010, который не регламентирует проведение земельных аукционов.
Таким образом, Росимущество установило неверный порядок проведения торгов и предоставило возможность проводить торги по правилам, не предусмотренным законом. После проверки комиссия УФАС признала жалобу обоснованной. Росимуществу выдано предписание до 12 сентября отменить результаты торгов и привести конкурсную документацию в соответствие с положениями Земельного кодекса РФ. А также продлить срок приема заявок от участников.