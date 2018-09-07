Пермские антимонопольщики отменили результаты торгов краевого Росимущества по земле

В УФАС поступила жалоба на аукцион ТУ Росимущества в Пермском крае по передаче в аренду 21 земельного участка. В жалобе говорилось, что конкурсная документация была составлена с нарушениями. В документации о торгах перечень представляемых документов и основания для отказа в допуске были сформированы в соответствии с положениями приказа ФАС России №67 от 10.02.2010, который не регламентирует проведение земельных аукционов.