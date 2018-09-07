Сотрудники полиции ищут очевидцев драки, случившейся днем в центре Перми

Posted 7 сентября 2018, 15:39
Published 7 сентября 2018, 15:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сотрудники отдела дознания отдела полиции Дзержинского района расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».
21 августа 2018 года около 14:30 часов неизвестный возле автомобиля, припаркованного у дома № 65 по улице Ленина, затеял драку и избил мужчину. Для установления всех обстоятельств произошедшего и уточнения информации сотрудники полиции обращаются к свидетелям и очевидцам с просьбой сообщить об увиденном в ближайший отдел полиции.