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Posted 7 сентября 2018, 15:39

Published 7 сентября 2018, 15:39

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Сотрудники полиции ищут очевидцев драки, случившейся днем в центре Перми

Сотрудники полиции ищут очевидцев драки, случившейся днем в центре Перми

7 сентября 2018, 15:39
Фото: Properm.ru.
Инцидент произошел днем 21 августа, сейчас расследуется уголовное дело.

Сотрудники отдела дознания отдела полиции Дзержинского района расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

21 августа 2018 года около 14:30 часов неизвестный возле автомобиля, припаркованного у дома № 65 по улице Ленина, затеял драку и избил мужчину. Для установления всех обстоятельств произошедшего и уточнения информации сотрудники полиции обращаются к свидетелям и очевидцам с просьбой сообщить об увиденном в ближайший отдел полиции.

#Происшествия#Драка
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