Сотрудники полиции ищут очевидцев драки, случившейся днем в центре Перми

21 августа 2018 года около 14:30 часов неизвестный возле автомобиля, припаркованного у дома № 65 по улице Ленина, затеял драку и избил мужчину. Для установления всех обстоятельств произошедшего и уточнения информации сотрудники полиции обращаются к свидетелям и очевидцам с просьбой сообщить об увиденном в ближайший отдел полиции.