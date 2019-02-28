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Posted 28 февраля 2019, 05:29

Published 28 февраля 2019, 05:29

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

«Лента» может продать здание «Пермской ярмарки»

28 февраля 2019, 05:29
Сюжет
Никогданибудь
Открытие торговой сети на территории комплекса планировалось еще в декабре 2016 года.

Торговая сеть «Лента» может продать здание «Пермской ярмарки». Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии, такое решение приняло руководство ритейлера.

В 2017 году власти Перми не выдали разрешение на реконструкцию «Пермской ярмарки» до согласования с руководством гипермаркета транспортной схемы возле комплекса. В прошлом году на форуме в Санкт-Петербурге между сторонами были достигнуты договоренности. Стоимость затрат оценивалась от 300 млн до 1 млрд рублей. Однако, с тех пор ритейлер не выходил на связь с администрацией Перми.

«Лента» планирует продать участок, на котором располагается бывший комплекс «Пермская ярмарка», — сообщил «Ъ-Прикамье» источник в мэрии. Один из бывших владельцев комплекса на условиях анонимности сообщил, что из-за требуемых вложений в реконструкцию, в «Ленте» принято решение подыскать нового владельца для участка. Эксперты полагают, что продать объект за те же деньги без решения транспортной проблемы будет непросто.

Однако, сам ритейлер сообщил что не ищет покупателя торгового комплекса. «Планов по продаже объекта у нас нет», — заявили представители торговой сети. В то же время сроков начала подготовки здания к эксплуатации и строительства дорожной развязки нет.

Санкт-Петербургская компания приобрела здание бывшей «Пермской ярмарки» летом 2016 года. Сумма сделки превысила 600 млн рублей. Открытие торговой сети на территории комплекса планировалось еще в декабре 2016 года, однако объект не могли открыть из-за несогласованной схемы движения транспорта.

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#Бизнес#Никогданибудь
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