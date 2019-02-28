«Лента» может продать здание «Пермской ярмарки»

В 2017 году власти Перми не выдали разрешение на реконструкцию «Пермской ярмарки» до согласования с руководством гипермаркета транспортной схемы возле комплекса. В прошлом году на форуме в Санкт-Петербурге между сторонами были достигнуты договоренности. Стоимость затрат оценивалась от 300 млн до 1 млрд рублей. Однако, с тех пор ритейлер не выходил на связь с администрацией Перми.