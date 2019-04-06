Фигуранты по делу о «кукле Путина» прошли психиатрическую экспертизу

«Всего было три врача, каждый со своими вопросами и тестами, но некоторые вопросы, такие как: «Как вы втроём познакомились?» «На какие деньги вы живёте?», «Чем вы думали, когда вешали манекен, ведь там камеры?» — задавал каждый. Были вопросы про моё детство, про травмы головы, про интимную жизнь, про семью и многое другое. Один из врачей в открытую называл нас диссидентами, из-за чего мы начали спорить. Другой назвал пожелания на новогодних табличках, которые были установлены кем-то по городу перед Новым годом, издевательскими, хотя на них была правда Но самый последний врач, женщина лет сорока, председатель этой комиссии, ворвалась в наш диалог со вторым врачом и сразу начала спрашивать, где я беру деньги. Вела себя вызывающе и нагло, из-за чего в ответ получила ровно то же самое», — рассказал Александр Шабарчин.