Фигуранты по делу о «кукле Путина» прошли психиатрическую экспертизу

Posted 6 апреля 2019, 10:51
Published 6 апреля 2019, 10:51
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
По делу о «чучеле с лицом Путина» следственные органы обязали фигурантов пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается в сообществе «Команда Навального | Пермь»
«Всего было три врача, каждый со своими вопросами и тестами, но некоторые вопросы, такие как: «Как вы втроём познакомились?» «На какие деньги вы живёте?», «Чем вы думали, когда вешали манекен, ведь там камеры?» — задавал каждый. Были вопросы про моё детство, про травмы головы, про интимную жизнь, про семью и многое другое. Один из врачей в открытую называл нас диссидентами, из-за чего мы начали спорить. Другой назвал пожелания на новогодних табличках, которые были установлены кем-то по городу перед Новым годом, издевательскими, хотя на них была правда Но самый последний врач, женщина лет сорока, председатель этой комиссии, ворвалась в наш диалог со вторым врачом и сразу начала спрашивать, где я беру деньги. Вела себя вызывающе и нагло, из-за чего в ответ получила ровно то же самое», — рассказал Александр Шабарчин.
Активистам инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье до семи лет лишения свободы.
Манекен был установлен 11 ноября неподалеку от ЦУМа. Чучело представляло из себя туловище, перемотанное черным скотчем. На лбу у него было написано «Лжец». 3 января в доме Александра Шабарчина прошли обыски: были изъяты телефон, компьютер, костюм деда Мороза и другие личные вещи. После допроса на Шабарчина составили протокол и отпустили под подписку о невыезде