Стоимость нового спорткомплекса в пермском экстрим-парке выросла в три раза

Posted 8 мая 2019, 04:29
Published 8 мая 2019, 04:29
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Администрация Перми начала поиск подрядчика для строительства нового здания спорткомплекса на территории экстрим-парка. Максимальная стоимость контракта составляет 63 млн рублей. Итоги аукциона должны подвести в начале июня, а все работы должны быть выполнены не позднее 336 календарных дней с даты заключения контракта.
В 2017 году, когда был повторно опубликован аукцион на разработку документации, среди «особых» условий проектирования был пункт, по которому исполнитель обязан учитывать, что предельная стоимость строительства корпуса со встроенными помещениями должна составлять не более 18 млн 797 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была подготовлена ООО «Архи+», а позднее сметный расчет, получил положительное заключение государственной экспертизы. Теперь выяснилось, что стоимость проекта увеличилась до 62,8 млн рублей.
Сейчас на территории экстрим-парка расположены открытые спортивные площадки для воркаута, экстремальных видов спорта и многофункциональная площадка для командных игр: волейбола, баскетбола и футбола. Зона для экстремальных видов спорта предназначена для занятий скейтбордингом, фристайлом, паркуром и катанием на роликовых коньках. В здании спорткомплекса разместится тренажерный зал, место для занятий кросс-фитом, актовый зал для проведения семинаров и конференций.
Весной должно продолжиться строительство «антивандального забора». Однако подрядчик, который уже сорвал сроки, по-прежнему не вышел на объект.