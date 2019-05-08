Стоимость нового спорткомплекса в пермском экстрим-парке выросла в три раза

В 2017 году, когда был повторно опубликован аукцион на разработку документации, среди «особых» условий проектирования был пункт, по которому исполнитель обязан учитывать, что предельная стоимость строительства корпуса со встроенными помещениями должна составлять не более 18 млн 797 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была подготовлена ООО «Архи+», а позднее сметный расчет, получил положительное заключение государственной экспертизы. Теперь выяснилось, что стоимость проекта увеличилась до 62,8 млн рублей.