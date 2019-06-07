Переселенцам из Березников сдают жилье с ужасной отделкой. Посмотрите, что творят ремонтники

Posted 7 июня 2019, 04:00
Published 7 июня 2019, 04:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В апреле 2018 года Properm.ru рассказали о многодетной семье Елены Ждановой из Березников, которая стала заложницей обстоятельств и была вынуждена проживать в разрушающемся аварийном доме № 37 по улице Свободы. Жилое здание стало непригодным в результате негативных последствий после аварии и затопления шахты.
Устав от обещаний и, боясь за свою жизнь, — в квартире с потолка летели буквально куски кровли, — Елена Жданова написала Владимиру Путину. Ответ из Москвы Елена получила довольно быстро. В письме её заверили, что дано поручение краевым и городским властям разобраться в ситуации и помочь её семье. В результате Елена дали временное жилье в соседнем доме, пообещав выдать жилье в строящемся для переселенцев ЖК «Любимов».
В середине мая женщина пришла на осмотр будущей кваритры. Однако, начиная с порога, столкнулась с недоделками. «Мне обещали квартиру в доме №8 по улице Строителей за номером 122. Но представители КРПК так торопились, что номер повесили на 123-ю квартиру», — рассказала женщина.
Уже внутри Елена начала осмотр. Оказалось, что линолеум уложен из кусков, плинтуса отходят и местами порваны. Неисправны розетки, отсутствуют датчики противопожарной сигнализации, замки на дверях. Процарапаны два подоконника, плохо покрашены стены в туалете, подтёки в углах некоторых потолков; серьёзно деформирован отражатель батареи отопления. При установке одного из пластиковых окон на кухне ремонтники неправильно установили ручки: в положении закрыто — окно открывается.
Вручив акт осмотра и, естественно, не подписав документы о приёмке жилья, Елена Жданова на крыльце будущего своего дома резюмировала своё долгое новоселье. «Я, как и многие березниковцы, стала заложником неисполнительности и чиновников и строителей. Не по моей вине рушится мой прежний дом, не по моей вине затягивалось строительство нового жилья, не я с родными спустя рукава вела строительство и отделку, а страдает моя семья. И вишенка на этот «торт наших проблем» — сообщение, что в нашем доме электрическая проводка — контрафактная. Где гарантия, что она не полыхнёт,не обернётся пожаром», — переживает женщина.
Жилой массив в столице Верхнекамья строится для горожан, квартиры которых стали непригодными для проживания в результате негативных последствий, вызванных техногенной аварией на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в октябре 2006-го года. Финансирование проекта по спасению людей идёт из трёх источников — федерального, краевого бюджетов и денег, выделяемых «Уралкалием».
Ринат Алиев для Properm.ru