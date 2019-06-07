Переселенцам из Березников сдают жилье с ужасной отделкой. Посмотрите, что творят ремонтники

Вручив акт осмотра и, естественно, не подписав документы о приёмке жилья, Елена Жданова на крыльце будущего своего дома резюмировала своё долгое новоселье. «Я, как и многие березниковцы, стала заложником неисполнительности и чиновников и строителей. Не по моей вине рушится мой прежний дом, не по моей вине затягивалось строительство нового жилья, не я с родными спустя рукава вела строительство и отделку, а страдает моя семья. И вишенка на этот «торт наших проблем» — сообщение, что в нашем доме электрическая проводка — контрафактная. Где гарантия, что она не полыхнёт,не обернётся пожаром», — переживает женщина.