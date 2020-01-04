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Posted 4 января 2020, 04:45

Published 4 января 2020, 04:45

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

В Перми экстренно приземлился пассажирский самолет из Тюмени

В Перми экстренно приземлился пассажирский самолет из Тюмени

4 января 2020, 04:45
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
На борту находились 185 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня, 4 января, около 9:00 по местному времени в «Большом Савино» экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus-320. Воздушное судно авиакомпании Red Wings выполняло рейс по маршруту «Тюмень — Санкт-Петербург».

Как сообщает «Интерфакс», самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с навигационным оборудованием. На борту находились 185 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас они ожидают запасной борт.

#Общество#Аэропорт
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