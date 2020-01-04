В Перми экстренно приземлился пассажирский самолет из Тюмени

Posted 4 января 2020, 04:45
Published 4 января 2020, 04:45
Modified 2 марта 2023, 14:10
Updated 2 марта 2023, 14:10
Сегодня, 4 января, около 9:00 по местному времени в «Большом Савино» экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus-320. Воздушное судно авиакомпании Red Wings выполняло рейс по маршруту «Тюмень — Санкт-Петербург».
Как сообщает «Интерфакс», самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с навигационным оборудованием. На борту находились 185 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас они ожидают запасной борт.