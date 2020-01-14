С начала года на дорогах Прикамья погибли уже 14 человек

Posted 14 января 2020, 06:02
Published 14 января 2020, 06:02
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В 2019 году на дорогах Пермского края произошло 2984 (-13,4%) аварии, в которых погибли 282 (-3,8%) человека, еще 3968 получили травмы. Как сообщил начальник пермской ГИБДД Алексей Карин, самыми аварийными дорогами остаются «Пермь-Екатеринбург», «Пермь-Березники», «Восточный обход» и «Кунгур-Соликамск».
В целом Прикамье находится на 20 месте в российском рейтинге по количеству смертей в результате ДТП. Чаще всего причинами летальных исходов становятся столкновения, наезды на пешеходов и опрокидывания. При этом в регионе в этом году погибли уже 14 человек, в том числе один ребенок. Высокая аварийность в январе обусловлена низкой дисциплиной водителей, которые не ориентировались на погодные условия.