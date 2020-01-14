С начала года на дорогах Прикамья погибли уже 14 человек

В целом Прикамье находится на 20 месте в российском рейтинге по количеству смертей в результате ДТП. Чаще всего причинами летальных исходов становятся столкновения, наезды на пешеходов и опрокидывания. При этом в регионе в этом году погибли уже 14 человек, в том числе один ребенок. Высокая аварийность в январе обусловлена низкой дисциплиной водителей, которые не ориентировались на погодные условия.