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Posted 14 января 2020, 06:02

Published 14 января 2020, 06:02

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

С начала года на дорогах Прикамья погибли уже 14 человек

С начала года на дорогах Прикамья погибли уже 14 человек

14 января 2020, 06:02
Фото: Properm.ru.
Чаще всего водители пренебрегали погодными условиями.

В 2019 году на дорогах Пермского края произошло 2984 (-13,4%) аварии, в которых погибли 282 (-3,8%) человека, еще 3968 получили травмы. Как сообщил начальник пермской ГИБДД Алексей Карин, самыми аварийными дорогами остаются «Пермь-Екатеринбург», «Пермь-Березники», «Восточный обход» и «Кунгур-Соликамск».

В целом Прикамье находится на 20 месте в российском рейтинге по количеству смертей в результате ДТП. Чаще всего причинами летальных исходов становятся столкновения, наезды на пешеходов и опрокидывания. При этом в регионе в этом году погибли уже 14 человек, в том числе один ребенок. Высокая аварийность в январе обусловлена низкой дисциплиной водителей, которые не ориентировались на погодные условия.

#Авто#Гибдд
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