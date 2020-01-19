Проект ремонта улицы Карпинского разработает сибирская компания

Posted 19 января 2020, 10:04
Published 19 января 2020, 10:04
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Власти Перми заключат договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов в Перми будет заключен с ООО «Росинсталпроект» из Новосибирска. Стоимость работ составит 21,2 млн рублей.
Проект должен включать организацию водоотвода с дороги, а также предусмотреть реконструкцию моста на улице Карпинского с увеличением числа полос для движения транспорта. Сейчас на мосту две полосы, планируется сделать дорогу шестиполосной.
«Росинсталпроект» — подрядчик сибирских и дальневосточных подразделений Росавтодора. В 2019 году компания заключила контракт с МКУ «Пермблагоустройство» на проектирование реконструкций улицы Плеханова и Петропавловской в Перми. Его размер составил 12 млн рублей.
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