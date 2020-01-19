Проект ремонта улицы Карпинского разработает сибирская компания

Власти Перми заключат договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов в Перми будет заключен с ООО «Росинсталпроект» из Новосибирска. Стоимость работ составит 21,2 млн рублей.