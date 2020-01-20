Без тепла остались порядка двадцати домов в районе отеля «Карамель»

На только что завершившемся заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Перми обсуждалось ЧП, произошедшее в Индустриальном районе, рассказали Properm.ru в мэрии. Известно, что порыв теплотрассы произошел сегодня рано утром сразу в двух домах по ул. Советской Армии — №21 и №27. Сейчас предстоит выяснить, связаны ли между собой эти происшествия. Из-за порыва теплотрассы без теплоснабжения остались около двадцати домов.