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Posted 20 января 2020, 05:19

Published 20 января 2020, 05:19

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Без тепла остались порядка двадцати домов в районе отеля «Карамель»

Без тепла остались порядка двадцати домов в районе отеля «Карамель»

20 января 2020, 05:19
Фото: Properm.ru.
Порыв теплотрассы произошел в двух домах на улице Советской Армии.

На только что завершившемся заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Перми обсуждалось ЧП, произошедшее в Индустриальном районе, рассказали Properm.ru в мэрии. Известно, что порыв теплотрассы произошел сегодня рано утром сразу в двух домах по ул. Советской Армии — №21 и №27. Сейчас предстоит выяснить, связаны ли между собой эти происшествия. Из-за порыва теплотрассы без теплоснабжения остались около двадцати домов.

Оба дома находятся в управлении ООО «УК «ПрофиДом», гендиректор и собственник — Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». По предварительным данным, тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО «Пермская сетевая компания (входит в «Т Плюс»).

Сегодня рано при порыве теплотрассы утром погибли пять постояльцев миниотеля «Карамель», находящегося в цокольном этаже дома по Советской Армии, 21. Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Индустриального районаначала проверку после прорыва трубы в отеле «Карамель». Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Также уголовное дело возбудил СКР по Пермскому краю по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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