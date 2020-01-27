properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2020, 11:23

Published 27 января 2020, 11:23

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Стоимость проезда в Перми могут поднять уже с 1 февраля

Стоимость проезда в Перми могут поднять уже с 1 февраля

27 января 2020, 11:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Рабочая группа поддержала изменение в тарифном меню.

Комитет по экономической политике Пермской городской думы принял решение поддержать предложение администрации о повышении базового тарифа на проезд в общественном транспорте до 26 рублей. Окончательное решение будет принято завтра, 28 января, на пленарном заседании думы.

Если депутаты завтра поддержат законопроект, то тариф вырастет с 20 рублей до 26 рублей. При безналичном способе оплаты стоимость составит 24 рубля. Новые цены будут действовать с 1 февраля 2020 года.

#Общество#Пермская езда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика