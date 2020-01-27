Стоимость проезда в Перми могут поднять уже с 1 февраля

Posted 27 января 2020, 11:23
Published 27 января 2020, 11:23
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Комитет по экономической политике Пермской городской думы принял решение поддержать предложение администрации о повышении базового тарифа на проезд в общественном транспорте до 26 рублей. Окончательное решение будет принято завтра, 28 января, на пленарном заседании думы.
Если депутаты завтра поддержат законопроект, то тариф вырастет с 20 рублей до 26 рублей. При безналичном способе оплаты стоимость составит 24 рубля. Новые цены будут действовать с 1 февраля 2020 года.