До Праги из Перми могут открыть еще один рейс

Рейс в столицу Чехии появился в прошлом году. Сегодня он субсидируется из средств краевого бюджета, однако заполняется только на 54%. При этом по мнению Уханова, этот показатель достаточно высокий и стоит ожидать повышение заполняемости до 85% в течение года. «За четыре месяца у нас средняя загрузка очень высокая. В январские праздники была под 100%. Мы не можем открывать рейс для развлекаловки. У нас есть бизнес. Люди ездят, участвуют в переговорах. Открыть перелеты в пятницу и воскресенье — перспективная программа», — пояснил Уханов.