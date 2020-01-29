До Праги из Перми могут открыть еще один рейс

Posted 29 января 2020, 08:59
Published 29 января 2020, 08:59
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Из Перми в Прагу может быть открыт еще один рейс. Соответствующее письмо с обращением в адрес авиакомпании было подписано министром транспорта Пермского края Николаем Ухановым.
Рейс в столицу Чехии появился в прошлом году. Сегодня он субсидируется из средств краевого бюджета, однако заполняется только на 54%. При этом по мнению Уханова, этот показатель достаточно высокий и стоит ожидать повышение заполняемости до 85% в течение года. «За четыре месяца у нас средняя загрузка очень высокая. В январские праздники была под 100%. Мы не можем открывать рейс для развлекаловки. У нас есть бизнес. Люди ездят, участвуют в переговорах. Открыть перелеты в пятницу и воскресенье — перспективная программа», — пояснил Уханов.
С момента начала работы рейса «Пермь-Прага» им воспользовались 4,5 тыс. пассажиров. С 18 сентября и до конца декабря 2019 года было выполнено 30 так называемых совмещенных рейсов (в оба конца). Средняя загрузка «туда-обратно» составила 150 человек (или 75 человека за рейс). Это менее половины возможного — вместимость лайнера Airbus A320 составляет 168 кресел. Рейс получает дотацию из бюджета Пермского края, размер субсидии — 44 млн рублей в год.