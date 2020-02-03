Один из пострадавших во время ремонта оборудования на ТЭЦ-6 скончался

Posted 3 февраля 2020, 09:37
Published 3 февраля 2020, 09:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Один из работников, получивший ожоги во время ЧП на пермской ТЭЦ-6. принадлежащей ПАО «Т Плюс», скончался в больнице. Второй рабочий сейчас находится в удовлетворительном состоянии в больнице, он выписан из реанимации, сообщили Properm.ru в министерстве здравоохранения Пермского края.
Следственные органы сейчас продолжают проверку по факту происшествия на ТЭЦ-6. 23 января 2019 года при проведении ремонтных работ подрядной организацией на одном из объектов, травмы в виде ожогов получили двое рабочих. По данным СУ СК, работники производили чистку емкости, предназначенной для фильтрации воды, при помощи химических реагентов. В результате замыкания лампы произошел взрыв, после которого работники получили ожоги и были доставлены в больницу.