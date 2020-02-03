Один из пострадавших во время ремонта оборудования на ТЭЦ-6 скончался

Следственные органы сейчас продолжают проверку по факту происшествия на ТЭЦ-6. 23 января 2019 года при проведении ремонтных работ подрядной организацией на одном из объектов, травмы в виде ожогов получили двое рабочих. По данным СУ СК, работники производили чистку емкости, предназначенной для фильтрации воды, при помощи химических реагентов. В результате замыкания лампы произошел взрыв, после которого работники получили ожоги и были доставлены в больницу.