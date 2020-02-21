Следите за тарифами. За что нас заставят платить еще больше в 2020 году

Самое большое повышение в процентном отношении произойдет в региональных платежках за водоотведение, хотя в денежном эквиваленте больше придется потратиться на тепло. В Перми тариф на холодную воду останется таким же, как в 2019 году, — 33,03 рубля за кубометр. Водоотведение в первом полугодии также не подорожает и будет стоить 23,14 рубля. Но с июля цена все-таки вырастет до 24,82 рубля (повышение на 7,3%). В домах, которые отапливает «Пермская сетевая компания», до конца июня тариф также останется прежним — 1 952,82 за гигакалорию, но поднимется до 2 025,86. Основной тариф «Т Плюс» в первой половине года тоже не претерпит изменений и составит 1 423,06 рубля за гигакалорию. С июля ценник установят на уровне 1 461,48 рубля.