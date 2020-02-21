Следите за тарифами. За что нас заставят платить еще больше в 2020 году

Posted 21 февраля 2020, 03:00
Published 21 февраля 2020, 03:00
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В зависимости от региона рост тарифов составит от 2,4% до 6,5%. Самая высокая планка повышения установлена для Чечни. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%. Разница индексов объясняется нуждами регионов. В том числе и географическим положением, и процентом износа коммуникаций. В некоторых малых городах страны процент износа составляет до 80%. А деньги на ремонт брать вроде не откуда. Отсюда и решение отпустить тарифы чтобы они могли превышать инфляцию. В Перми пока не самая худшая картина.
Управление Министерства по тарифам Пермского края сообщило, что утвердило тарифы на 2020 год для ресурсоснабжающих организаций региона. Общий рост платы за ЖКУ, согласно документу, не превысит 3%. Правда есть свои нюансы. Могут появиться новые платежи, как было в прошлом году с уборкой мусора, и они в этой цифре не заложены.
Самое большое повышение в процентном отношении произойдет в региональных платежках за водоотведение, хотя в денежном эквиваленте больше придется потратиться на тепло. В Перми тариф на холодную воду останется таким же, как в 2019 году, — 33,03 рубля за кубометр. Водоотведение в первом полугодии также не подорожает и будет стоить 23,14 рубля. Но с июля цена все-таки вырастет до 24,82 рубля (повышение на 7,3%). В домах, которые отапливает «Пермская сетевая компания», до конца июня тариф также останется прежним — 1 952,82 за гигакалорию, но поднимется до 2 025,86. Основной тариф «Т Плюс» в первой половине года тоже не претерпит изменений и составит 1 423,06 рубля за гигакалорию. С июля ценник установят на уровне 1 461,48 рубля.
Тарифы на коммунальные услуги на 2020 год для жителей Перми
|Услуга
|Тариф с учетом НДС
|Холодное водоснабжение
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ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»
|Водоотведение
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ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»
изменение тарифа с 1 июля +7,3%
|Отопление
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ООО «Пермская сетевая компания»
изменение тарифа с 1 июля +3,7%
ОСП «Котельные» ООО «Пермская сетевая компания»
изменение тарифа с 1 июля +4,5%
Публичное акционерное общество «Т Плюс» филиал «Пермский»
изменение тарифа с 1 июля +2,7%
ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство»
изменение тарифа с 1 июля +2,7%
Электричество тоже вырастет в цене с июля. При одноставочном тарифе плата за киловатт-час в первом полугодии будет 4,13 рубля, ровно так как в 2019 году, во втором полугодии цена вырастет до 4,25 рубля. При разбивке на дневную/ночную зоны суток киловатт-час днем подорожает во втором полугодии до 4,29 рубля. Ночью дешевле — 2,74 рубля. Полностью всю линейку тарифов на электрическую энергию можно посмотреть на сайте «Пермэнергосбыта».
Растет и размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. В прошлом году платили 9 рублей за 1 кв.м в месяц. С 1 января 2020 года тариф вырос до 9 рублей 36 копеек.
Как пояснили в управлении Министерства по тарифам Пермского края, в утвержденных цифрах помимо затрат на содержание сетей также содержатся расходы на выполнение инвестиционных программ и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Дословно говоря, «эти работы необходимы и позволяют улучшить качество услуг для жителей». Это означает, что в 2020 году ресурсоснабжающие организации региона должны направить на модернизацию коммунальных сетей около 2,5 млрд рублей. В частности, в тариф на водоотведение включены средства на реконструкцию системы обеззараживания стоков, строительство магистральных сетей водоотведения и напорных коллекторов, а также мероприятия по реконструкции главного разгрузочного коллектора Перми.
И здесь вроде бы все понятно. Берут больше, чтобы ремонтировать и не допустить коммунального коллапса. Только почему обыватель должен за это платить? Хотя, это уже вопрос из разряда риторических. Но в реальности размер платежа зависит не только от состояния сетей, а в том числе и от желания энергетиков заработать. В прошлом году региональное тарифное министерство исключило из тарифных заявок поставщиков ресурсов около 18 млрд рублей.
Проблема эта не только в Пермском крае, она федеральная. Поэтому и решается на соответствующем уровне. Государственная Дума готовится ввести штрафы для управляющих компаний за завышение стоимости услуг ЖКХ. Ожидается, что МинЖКХ подготовит соответствующую поправку в жилищный кодекс к марту, а в сентябре документ окажется у парламентариев. Поправка позволит привлекать к ответственности управляющие компании, которые искусственно завышают стоимость услуг для населения.
Есть и другие проблемы. Например с теплом. Схему теплоснабжения города Перми очень условно можно поделить на две части: левобережную и правобережную. В правобережной части Перми (в зоне действия ПТЭЦ-14) статус Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присвоен ПАО «Т Плюс», но размеры тарифов там как у ООО «ПСК». В левобережной части статус ЕТО присвоен ООО «ПСК», но есть зоны, где действует тариф «Т Плюс». Запутались? Суть в том, что размер тарифа для ООО «ПСК» выше чем у ПАО «Т Плюс» за счет учета в тарифе ООО «ПСК» затрат на обслуживание теплосетевого имущества, собственником которого является ООО «ПСК» (так называемая «сетевая» или «теплотраснпортная составляющая»).
С 1 июля тариф на тепло от «ПСК» вырастет в Перми с нынешних 1952,82 рубля до 2025,86 рубля за 1 Гкал/ч. В то же время тариф для «Т Плюс» с 1 июля вырастет всего на 2,7% — с 1423 рубля до 1471 рубля за 1 Гкал/ч. Тариф ПСК на треть выше, чем в целом по филиалу «Т Плюс». При этом ПСК снабжает теплом 80% потребителей Перми, остальные берут тепло по более низкому тарифу непосредственно у головной организации. Энергетики предлагают городским властям рассчитывать тарифы на принципах «альтернативной котельной» (методика определяет стоимость на основании необходимых расходов, которые бы поставщик энергоресурсов понес при строительстве реального генерирующего источника). Они считают, что тот самый «тарифный перекос» между тарифами «ПСК» и «Т плюс» надо ликвидровать
Ситуация в Закамске в свое время привлекла внимание антимонопольного органа Пермского края. Там 34 дома получили рост тарифа сверх предельных показателей. И Пермское УФАС России считает, что прежде чем внедрять принцип «альтернативной котельной» или какой-либо другой метод формирования стоимости тепловой энергии, необходимо разрешить как минимум существующие проблемы со статусом организаций, которые и позволяют тарифам «плавать».
Не секрет, что ЖКУ съедают значительную сумму доходов пермяков. Как подсчитали социологи большинство россиян считают, что переплачивают за ЖКУ. Чиновники же напротив, утверждают, что сдерживают рост тарифов, ибо они должны быть еще выше, но поднимать их нет возможности из-за низких доходов россиян. То есть повышение до нужного уровня может привести к росту социальной напряженности, а то и к социальному взрыву. При этом следует вывод, что даже если мы станем жить лучше, меньше за коммуналку мы платим не будем.
По мнению министерства по тарифам, потребителям коммунальных услуг важно помнить, что конечный платеж — это произведение двух составляющих: тарифа, который регулируется Министерством, и объема потребленного ресурса. Если тариф — это зафиксированная на определенный период неизменная часть, то объем потребления ресурса возможно сокращать. Как показывает анализ программы энергоэффективности, утверждают в министерстве, за счет самых простых мероприятий — в доме или квартире — можно ежемесячно экономить на коммунальных платежах до 50% общей суммы.
Наверное, в ведомстве знают какой-то секрет такой большой экономии, но пермякам не говорят. Поэтому будем готовиться к следующему повышению тарифов.
Андрей Вылежнев для Properm.ru