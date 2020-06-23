Другая война: для пермяков открывают данные о попавших в германский плен красноармейцах

Posted 23 июня 2020,, 04:09
Published 23 июня 2020,, 04:09
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Электронная база данных «Военнопленные» Пермского государственного архива социально-политической истории пополнится данными из трофейных персональных карточек военнопленных германских концентрационных лагерей, ушедших на фронт из Молотовской области. В 1990 годы документы были переданы на государственное хранение в ПермГАСПИ УФСБ России по Пермскому краю, но закрыты для изучения. Это связано с тем, что срок давности по делам советских военнопленных — 75 лет — истек только сейчас.
Также в 2020 году начнут открываться фильтрационные дела солдат, которые вернулись из плена. Они были открыты до 2006 года, когда вышел закон о персональных данных. После этого их снова «закрыли» и могли выдавать для ознакомления только родственникам. Теперь они будут открыты и для исследователей. Там еще больше подробностей о жизни пермяков в германском плену, поскольку при возвращении на Родину солдат рассказывал сам обстоятельства пленения, жизни в лагере, освобождения.
База данных включает в себя основные биографические сведения о 5350 военнослужащих Красной Армии, уроженцах региона или призванных с территории Прикамья на военную службу. Они во время Великой Отечественной войны попали в окружение или в плен к противнику, а после возвращения на родину — побега, освобождения, выхода из окружения — проходили специальную государственную проверку (фильтрацию).
В электронную базу карточки, а всего их 16 тыс., заносят активисты движения «Бессмертный полк». Как пояснила Properm.ru руководитель проекта Анна Отмахова, это не автоматическая работа, она в том числе связана с уточнением данных. Поскольку вносить изменения в документы невозможно, в электронной базе делаются примечания.
«Карточки из немецких лагерей и соответственно написаны на немецком, потом они были переведены на русский. И тут первая трудность — многие карточки переведены не верно, ну, например, в немецком нет мягких или твёрдых знаков, обнаружились сложности с переводом названий населенных пунктов, иногда о них догадываешься только по созвучности. Был случай, когда фамилия Бельтюков переведена как Белщуков. Большие сложности с татарскими фамилиями и именами, были такие у кого неверно переведено все — фамилия, имя, отчество и название деревни», — рассказала Отмахова.
По словам руководителя проекта, на сегодня в базу внесено около 800 карточек, работу в архиве затормозили карантинные мероприятия. После снятия режима самоизоляции кропотливый процесс будет продолжен.
В 2019 году некоторые трофейные карточки были представлены на выставке «Возвращение домой» в Пермской художественной галерее. Родные военнопленных давали индивидуальное разрешение по каждому из дел, по которому еще не прошел срок давности.
В архиве хранится три комплекса документов: проверочно-фильтрационные дела и проверочно-фильтрационные карточки, созданные после фильтрации бывших военнослужащих Красной Армии, вернувшихся на Родину из плена или вышедших из окружения, органами советской военной контрразведки. А так же немецкие трофейные карточки (персональные карточки военнопленных), составлявшиеся в немецких лагерях для военнопленных.
Сейчас в архиве хранится несколько видов персональных карточек военнопленных: