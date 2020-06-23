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Posted 23 июня 2020,, 04:09

Published 23 июня 2020,, 04:09

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Другая война: для пермяков открывают данные о попавших в германский плен красноармейцах

Другая война: для пермяков открывают данные о попавших в германский плен красноармейцах

23 июня 2020, 04:09
Ольга Седурина
Фото: Валерий Заровнянных для Properm.ru
Пермский государственный архив социально-политической истории открыл для изучения немецкие трофейные карточки военнопленных из Пермского края. Это стало возможным после истечения срока давности по делам попавших в германский плен солдат и офицеров Красной Армии.

Электронная база данных «Военнопленные» Пермского государственного архива социально-политической истории пополнится данными из трофейных персональных карточек военнопленных германских концентрационных лагерей, ушедших на фронт из Молотовской области. В 1990 годы документы были переданы на государственное хранение в ПермГАСПИ УФСБ России по Пермскому краю, но закрыты для изучения. Это связано с тем, что срок давности по делам советских военнопленных — 75 лет — истек только сейчас.

Также в 2020 году начнут открываться фильтрационные дела солдат, которые вернулись из плена. Они были открыты до 2006 года, когда вышел закон о персональных данных. После этого их снова «закрыли» и могли выдавать для ознакомления только родственникам. Теперь они будут открыты и для исследователей. Там еще больше подробностей о жизни пермяков в германском плену, поскольку при возвращении на Родину солдат рассказывал сам обстоятельства пленения, жизни в лагере, освобождения.

База данных включает в себя основные биографические сведения о 5350 военнослужащих Красной Армии, уроженцах региона или призванных с территории Прикамья на военную службу. Они во время Великой Отечественной войны попали в окружение или в плен к противнику, а после возвращения на родину — побега, освобождения, выхода из окружения — проходили специальную государственную проверку (фильтрацию).

В электронную базу карточки, а всего их 16 тыс., заносят активисты движения «Бессмертный полк». Как пояснила Properm.ru руководитель проекта Анна Отмахова, это не автоматическая работа, она в том числе связана с уточнением данных. Поскольку вносить изменения в документы невозможно, в электронной базе делаются примечания.

«Карточки из немецких лагерей и соответственно написаны на немецком, потом они были переведены на русский. И тут первая трудность — многие карточки переведены не верно, ну, например, в немецком нет мягких или твёрдых знаков, обнаружились сложности с переводом названий населенных пунктов, иногда о них догадываешься только по созвучности. Был случай, когда фамилия Бельтюков переведена как Белщуков. Большие сложности с татарскими фамилиями и именами, были такие у кого неверно переведено все — фамилия, имя, отчество и название деревни», — рассказала Отмахова.

По словам руководителя проекта, на сегодня в базу внесено около 800 карточек, работу в архиве затормозили карантинные мероприятия. После снятия режима самоизоляции кропотливый процесс будет продолжен.

Скриншоты архивных документовСкриншоты архивных документов
Скриншоты архивных документовСкриншоты архивных документов
Скриншоты архивных документовСкриншоты архивных документов
Скриншоты архивных документовСкриншоты архивных документов
Скриншоты архивных документовСкриншоты архивных документов
Скриншоты архивных документовСкриншоты архивных документов
Скриншоты архивных документов
Фото: properm.ru

В 2019 году некоторые трофейные карточки были представлены на выставке «Возвращение домой» в Пермской художественной галерее. Родные военнопленных давали индивидуальное разрешение по каждому из дел, по которому еще не прошел срок давности.

В архиве хранится три комплекса документов: проверочно-фильтрационные дела и проверочно-фильтрационные карточки, созданные после фильтрации бывших военнослужащих Красной Армии, вернувшихся на Родину из плена или вышедших из окружения, органами советской военной контрразведки. А так же немецкие трофейные карточки (персональные карточки военнопленных), составлявшиеся в немецких лагерях для военнопленных.

Сейчас в архиве хранится несколько видов персональных карточек военнопленных:

  • персональная карточка I (должна была заполняться на каждого советского военнопленного. Но заполнялась только в лагерях на территории Германии);
  • персональная карточка II (для регистрации направлений на работы военнопленного. В неё заносилась основная информация на военнопленного, в случае смерти указывалась дата смерти и место захоронения. Также приводились данные, связанные с работой — зарплата, выданная рабочая одежда и так далее);
  • персональная карточка III (в неё заносилась информация о пребывании военнопленного в рабочих командах в пределах одного лагеря);
  • лазаретная карточка (использовалась в лазаретах для регистрации военнослужащих вермахта, его союзников, а также для военнопленных. В карточку заносилась информация о военнопленном: личные персональные данные, его регистрационный номер, название госпиталя, причины поступления, дата выписки и куда был направлен. Иногда в ней содержалась информация о родственниках. В случае смерти указывались дата и причина смерти, а также в свободной форме, где похоронен и расположение могилы);
  • зеленая карточка учета (составлялась управлениями военного плена, с целью регистрации в лагерях вермахта русских военнопленных. Все указанные в карточке пункты должны были заполняться самим военнопленным на русском и немецком языках. Для этого напечатанная в типографии карточка имела анкетные надписи на двух языках. Если военнопленный был не в состоянии сам заполнить такую карточку, то разрешалось привлекать другого человека. При регистрации офицера на его карточке необходимо было по диагонали провести красную линию. После сверки указанных военнопленным данных, на них ставился штемпель с номером лагеря и датой поступления (частично эти данные записывались и от руки). Если военнопленного переводили в другой лагерь, указывалась дата отбытия. Эти отметки производились уже управлением лагеря).
#Спецпроекты#Мнения#Общество#День победы#День памяти и скорби
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