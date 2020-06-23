Другая война: для пермяков открывают данные о попавших в германский плен красноармейцах

Также в 2020 году начнут открываться фильтрационные дела солдат, которые вернулись из плена. Они были открыты до 2006 года, когда вышел закон о персональных данных. После этого их снова «закрыли» и могли выдавать для ознакомления только родственникам. Теперь они будут открыты и для исследователей. Там еще больше подробностей о жизни пермяков в германском плену, поскольку при возвращении на Родину солдат рассказывал сам обстоятельства пленения, жизни в лагере, освобождения.