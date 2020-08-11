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Posted 11 августа 2020, 07:30

Published 11 августа 2020, 07:30

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Пермском крае уже более 6,6 тысяч заражений коронавирусом: данные о новых случаях за сутки

11 августа 2020, 07:30
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала распространения пандемии коронавируса в крае скончались 292 человека с COVID-19.

Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу опубликовал данные о новых случаях заражения по России и краю. В Пермском крае за последние сутки зафиксировано еще 65 случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 494 человека.

#Общество#Коронавирус в Перми
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