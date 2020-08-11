В Пермском крае уже более 6,6 тысяч заражений коронавирусом: данные о новых случаях за сутки

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С начала распространения пандемии коронавируса в крае скончались 292 человека с COVID-19.

Федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу опубликовал данные о новых случаях заражения по России и краю. В Пермском крае за последние сутки зафиксировано еще 65 случаев COVID-19. За последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 494 человека.