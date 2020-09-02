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Posted 2 сентября 2020, 05:19

Published 2 сентября 2020, 05:19

Modified 2 марта 2023, 15:45

Updated 2 марта 2023, 15:45

Житель Добрянки получил медаль от президента за спасение на пожаре

2 сентября 2020, 05:19
Сюжет
Доброта на ПП
Мужчина несколько раз заходил в горящий дом, чтобы спасти спящих людей.

Житель Добрянки Денис Елькин по поручению Президента был награжден медалью «За спасение погибавших». Памятный знак мужчина получил сегодня, 2 сентября, из рук главы региона Дмитрия Махонина.

В июле прошлого года в деревне Ярино Денис спас из огня четверых человек, среди которых была беременная женщина. Он был единственным из очевидцев, кто бросился в горящий дом и несколько раз возвращался за спящими жителями, отдельно вернулся за собакой. Все остались живы и не пострадали.

#Общество#Доброта на ПП
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