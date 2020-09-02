Житель Добрянки получил медаль от президента за спасение на пожаре

В июле прошлого года в деревне Ярино Денис спас из огня четверых человек, среди которых была беременная женщина. Он был единственным из очевидцев, кто бросился в горящий дом и несколько раз возвращался за спящими жителями, отдельно вернулся за собакой. Все остались живы и не пострадали.