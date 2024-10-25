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Доброта на ПП

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Октябрь
Выгуливать собак или стать сотрудником. Пермский «Островок надежды» просит о помощи
25 октября, 16:08
Пермяк награжден медалью за спасение утопающего в бассейне БМ
24 октября, 04:41
Пермский толстый кот Крошик за семь недель похудел почти на 3 кг
21 октября, 03:35
Видео. Специалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре
16 октября, 07:56
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
Видео. Толстый кот Крошик совершил свой первый прыжок в пермском реабилитационном центре
8 октября, 07:40
Сентябрь
Пермский толстый кот Крошик похудел на два килограмма за месяц
26 сентября, 04:53
«Царский трон для мировой звезды». Для пермского кота Крошика нашли огромный лоток
25 сентября, 04:57
В Перми 17-килограммовый кот Крошик стал сбрасывать вес
14 сентября, 05:21
Видео. Минутка умиления: «трамвайным котикам» из депо Балатово ищут новых хозяев
13 сентября, 10:29
Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»
12 сентября, 05:41
Стал жертвой любви. Волонтеры отправили на лечение пермского толстого кота Крошика
2 сентября, 05:54
Август
Нежный август. Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие
3 августа, 07:37
Июль
Жительница деревни Мостовая в Прикамье спасла спящую пенсионерку из горящего дома
27 июля, 07:55
Собаке, которую выпустила смертельно больная женщина, нашли новый дом
Екатерина из Уинского района приютила потеряшку Майну и нашла ей новых хозяев.
18 июля, 11:01
Пермский подросток спас 8-летнюю сестру из горящей квартиры на 14 этаже
4 июля, 07:49
Июнь
Сапы, мастер-классы и вкусная еда. В конце июня в Перми пройдет «Ночь на улице»
18 июня, 06:06
Май
Молодая супружеская пара спасла шесть человек от пожара в деревне Теплая Гора
18 мая, 13:41
Апрель
Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров
15 апреля, 06:18
Март
Вызвал пожарных и бросился в здание. Пермяк вынес трех человек из горящего дома
22 марта, 05:22

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