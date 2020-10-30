Хватит ли ИВЛ для больных COVID-19 пермяков и когда они нужны? Ликбез Properm.ru

Выписавшиеся из стационаров для лечения COVID-19 пациенты рассказывают о разной оснащенности клиник кислородом. Так, пациентки, находящиеся на лечении в терапевтическом корпусе бывшей горбольницы №7 в Перми на ул. Героев Хасана говорят о том, что разводки для подачи кислорода в палатах нет, при необходимости сестры разносят баллоны. Та же ситуация наблюдается в горбольнице №6 на Гайве и в МСЧ №1 и в горбольнице №2 им. Ф.Х. Граля. Максимально оборудованы подачей кислорода специализированные отделения в Пермской краевой клинической больнице и в бывшем корпусе отделения нейротравмы на ул. Никулина, 10 в Перми. Аппараты ИВЛ есть во всех отделениях для пациентов с COVID-19