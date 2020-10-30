Хватит ли ИВЛ для больных COVID-19 пермяков и когда они нужны? Ликбез Properm.ru

Posted 30 октября 2020, 03:00
Published 30 октября 2020, 03:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Сегодня в отделениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Пермском крае на искусственной вентиляции легких находится 139 пациентов. На оксигенации, то есть с использованием аппаратов ЭКМО, по данным регионального минздрава нет ни одного пациента. Получают дыхательную терапию, говорят в ведомстве, то есть краткосрочно или длительно «дышат» кислородной смесью практически все стационарные больные, утверждают в ведомстве.
Еще в апреле 2020 года минздрав России разослал в регионы требования к оборудованию отделений для лечения коронавирусной инфекции. Там говорится, что минимум 70% коек должны быть обеспечены подачей кислорода. Аппараты ИВЛ для подключения к инвазивной вентиляции легких должны быть оборудованы на 25% коек ковидных отделений, 50% коек — с разводкой кислорода без принудительной вентиляции.
С самого начала переоборудования госпиталей для лечения коронавирусной инфекции минздрав Пермского края заявлял, что коек с ИВЛ для пациентов с коронавирусом не менее 770. «К работе в Пермском крае готовы 770 аппаратов ИВЛ, докупить планируется еще 130 штук. 100 из них в ближайшее время будут приобретены за счет бюджета», — заявляла министр здравоохранения Оксана Мелехова. 770 ИВЛ, по официальным данным, для работы в стационарах для лечения коронавирусной инфекции были собраны в хирургических и реанимационных отделениях в больницах по всему Пермскому краю.
В апреле 2020 года минздрав Пермского края заявил, что к уже работающим на ковидных койках 770 ИВЛ за счет федерального бюджета на сумму 172 млн рублей будет приобретено 130 новых. Они были куплены в рамках федеральной поставки в регионы в АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в ГК «Ростех»). Эти аппараты в июне проверялись структурами Ростеха, поскольку по предварительным данным могли стать причиной гибели пациентов при пожаре в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, ведомство не усмотрело прямой связи между конструкцией ИВЛ и возгоранием.
Сейчас в официально распространенном релизе заявлено, что на сегодня с начала эпидемии приобретено 260 аппаратов ИВЛ (130 приобретенных весной вошли в эту цифру). В то же время указывается, что на сегодня в 20 медучреждениях Прикамья, перепрофилированных для работы с COVID-19, подключены 505 аппаратов ИВЛ. Только что в Пермский край из новой партии из 201 дополнительного ИВЛ поступили 58 ИВЛ из 201 законтрактованных. Остальные поступят до конца октября, всего отделения укомплектуют 706 ИВЛ.
Эксперты информационно-аналитической системы Headway Company, анализирующие госконтракты в здравоохранении, насчитали по просьбе Properm.ru только два аппарата ИВЛ, купленных с начала эпидемии за счет бюджета региона. Один приобретен Куединской районной больницей, второй — ГДКБ №3 им. Д.Пичугина в Перми.
Неофициально в минздраве поясняют такое несовпадение данных тем, что в начале комплектации отделений для лечения коронавирусной инфекцией аппараты ИВЛ собирались из разных больниц. Сейчас устройства возвращают по «месту прописки». Инфекционные реанимации будут оборудованы только новыми аппаратами. Однако, на сегодня их число не достигает требуемых по апрельским регламентам минздрава 25%. Сейчас в регионе развернуто 4013 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. При наличии 706 аппаратов ИВЛ, доля оборудованных искусственной вентиляцией легких коек составляет 17,6%.
Выписавшиеся из стационаров для лечения COVID-19 пациенты рассказывают о разной оснащенности клиник кислородом. Так, пациентки, находящиеся на лечении в терапевтическом корпусе бывшей горбольницы №7 в Перми на ул. Героев Хасана говорят о том, что разводки для подачи кислорода в палатах нет, при необходимости сестры разносят баллоны. Та же ситуация наблюдается в горбольнице №6 на Гайве и в МСЧ №1 и в горбольнице №2 им. Ф.Х. Граля. Максимально оборудованы подачей кислорода специализированные отделения в Пермской краевой клинической больнице и в бывшем корпусе отделения нейротравмы на ул. Никулина, 10 в Перми. Аппараты ИВЛ есть во всех отделениях для пациентов с COVID-19
Как Properm.ru рассказали инфекционисты, занимающиеся лечением COVID-19, одним из основных показателей, говорящих о серьезности течения коронавирусной инфекции и больного — сатурация. Этот термин сейчас на слуху у всех, он означает уровень насыщения крови кислородом. Именно кровь его «несет» в важные органы — сердце, мозг. Измерять сатурацию пациентам с COVID-19 нужно из-за риска развития дыхательной недостаточности.
Вирус при заражении попадает в легкие повреждают альвеолы, это «пузырьки» для газообмена. После чего возникает отек легких и развивается пневмония. Именно этот процесс мешает доставить нужное количество кислорода в кровь. Простейший прибор для измерения сатурации — пульсоксиметр, они необходимы всем медикам, навещающим пациентов на дому — чтобы принять решение о лечении и госпитализации. Сам человек также может измерять сатурацию при помощи фитнес-браслетов некоторых моделей, единственное отличие, что «часы» показывают данные с погрешностью до 2%.
Если показатели сатурации падают ниже 95% — это может говорить о развитии легочной недостаточности. В норме кислород в крови должен быть на уровне 95–98%, при коронавирусе сатурация может падать ниже 93%. Если начинается состояние тяжелой дыхательной недостаточности, то возможна нехватка кислорода с показателями ниже 70%. Это говорит о состоянии больного средней и высокой тяжести. Именно из-за риска такого развития болезни, особенно — у людей пожилого возраста, «ковидные» отделения должны быть максимально оснащены подачей кислорода.
Основные симптомы нехватки кислорода — это одышка, частое и поверхностное дыхание (более 20 вдохов-выдохов за минуту). У вас обязательно будет в этом случае учащенное сердцебиение, а кожа стает бледной или даже синюшной, особенно — вокруг губ. Большинство таких пациентов чувствуют слабость, быстро устают даже при минимальной физической нагрузке.
Существует несколько вариантов искусственного снабжения легких и крови кислородом. Они делятся на инвазивные — то есть с необходимостью прокола или разреза тканей — и не инвазивные. Кроме того, методы подачи кислорода могут быть принудительные, как на ИВЛ, так и с самостоятельным дыханием. Обогащение крови кислородом — это не метод лечения коронавирусной инфекции, а возможность сохранить пациенту жизнь и максимально эффективно проводить основную терапию. По оценкам ВОЗ, та или иная кислородная терапия необходима примерно четверти людей с диагнозом COVID-19.
ИВЛ при COVID-19, а особенно инвазивным методом, нужна не всем пациентам. Интубация, так называется введение трубки через разрез на шее в трахею, по статистике медиков, она применяется примерно в 3% случаев лечения коронавируса. В 5% случаев, также у пациентов с развившейся кислородной недостаточностью, применяют ИВЛ с подачей кислорода через маску или носовой катетер — прозрачные трубочки, пропущенные в трахею через ноздри. Во всех случаях пациенту кислород подается под давлением, то есть принудительно. Поэтому вентиляция легких и называется искусственной.
Еще один принудительный способ обогащения крови кислородом — экстракорпоральная оксгенация. Для пациентов, у которых даже при применении ИВЛ содержание кислорода в крови падает до 50%, необходимо аппаратное насыщение крови и переливание уже обогащенной атомарным кислородом. Для этого используются аппараты ЭКМО.
Как проводится экстракорпоральное обогащение организма кислородом? Специальные пластиковые трубочки — канюли — вводятся в артерии или вены, чаще всего — на бедре или шее больного или напрямую в сердце. Это хирургическая операция, чаще всего она проводятся под наркозом. Через канюли кровь поступает в оксигенатор — специальный прибор, который обогащает ее кислородом. При проведении такой процедуры на время облегчается работа сердца и легких, что дает возможность им «отдохнуть и восстановиться».
При развитии пневмонии более «легкие» стационарные пациенты при необходимости и по назначению врача должны дышать кислородом некоторое время, в том числе — для профилактики кислородной недостаточности. Для этого, по рекомендациям минздрава, больничные палаты и должны быть оборудованы подачей кислородной смеси. В этом случае люди самостоятельно через трубочки дышат смесью, для этого используются концентраторы, кислородные баллоны и подушки. Если в аппарате ИВЛ применяется чистый кислород, то при самостоятельном обогащении крови кислородом вдыхается смесь газов, чаще всего — кислорода и гелия.