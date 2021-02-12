«Бескорыстный коррупционер». Экс-министр Прикамья заявил о давлении на свидетелей по его уголовному делу

В последнем слове Кокшаров сообщил, что он не только не считает себя виновным, но и убежден, что добросовестно и на пользу людям выполнял свои обязанности. Кроме того, он заявил, что теперь знает, «по чьему желанию было возбуждено уголовное дело. Во время процесса я узнал, какое давление оказывалось на свидетелей». Однако, он не назвал имя инициатора уголовного процесса, а по окончанию заседания его адвокат Александр Струков отказался пояснять, в чем выражалось давление на свидетелей. «Это заявил Роман Александрович», — уточнил защитник.