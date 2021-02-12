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Posted 12 февраля 2021, 12:10

Published 12 февраля 2021, 12:10

Modified 24 декабря 2024, 18:39

Updated 24 декабря 2024, 18:39

«Бескорыстный коррупционер». Экс-министр Прикамья заявил о давлении на свидетелей по его уголовному делу

«Бескорыстный коррупционер». Экс-министр Прикамья заявил о давлении на свидетелей по его уголовному делу

12 февраля 2021, 12:10
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Экс-министр территориального развития Прикамья Роман Кокшаров в своем последнем слове сказал, что на свидетелей по его уголовному делу оказывалось давление.

Сегодня, 12 февраля, Ленинский районный суд завершил рассмотрение угловного дела в отношении бывшего вице-премьера правительства Пермского края Романа Кокшарова. Судья Елена Малышева удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Приговор будет оглашен 15 марта. В прениях сторон гособвинение попросило суд назначить Кокшарову наказание в виде условного лишения свободы в течение трех лет с испытательным сроком в два года. Защита просит полностью оправдать экс-чиновника.

В последнем слове Кокшаров сообщил, что он не только не считает себя виновным, но и убежден, что добросовестно и на пользу людям выполнял свои обязанности. Кроме того, он заявил, что теперь знает, «по чьему желанию было возбуждено уголовное дело. Во время процесса я узнал, какое давление оказывалось на свидетелей». Однако, он не назвал имя инициатора уголовного процесса, а по окончанию заседания его адвокат Александр Струков отказался пояснять, в чем выражалось давление на свидетелей. «Это заявил Роман Александрович», — уточнил защитник.

Во время судебного заседания стороны обменялись репликами. В ответ на доказательства защиты гособвинитель Юрий Соболев уточнил, что суть обвинения заключается в том, что бывший чиновник своими действиями подорвал авторитет к государственной власти и его действия являются преступлением против государства и общества. Прокурор привел в пример то, что Роман Кокшаров неоднократно утверждал во время судебного процесса, что «суды выносят множество решений, на исполнение которых у муниципалитетов нет денег». Позднее, в своем последнем слове обвиняемый подтвердил свои слова, назвав ситуацию «реальностью жизни». В связи с этим он предложил переименовать министерство территориального развития Пермского края в «министерство исполнения судебных решений».

Кроме того, во время суда неоднократно прозвучало, что Кокшаров в процессе является «бескорыстным коррупционером» — в материалах уголовного дела по обвинению в незаконном предпринимательстве не содержится информации о каких-либо полученных Кокшаровым материальных благах. На довод обвинения, что основным дивидендом от нарушения закона у экс-чиновника были карьеристские побуждения, Струков отметил, что Кокшаров занимал максимально высокую должность. «Выше расти некуда уже, дальше — губернатор», — отметил адвокат.

В своей реплике адвокат Струков сообщил, что «обвинение носит неконституционный характер». Защитник в пояснение привел нормы Конституции РФ о разграничении полномочий между органами власти в России. Он отметил, что его подзащитный вины своей не признает по всем эпизодам, рассмотренным судом и считает, что добросовестно исполнял свои обязанности в роли вице-премьера правительства Прикамья.

В своем последнем слове Кокшаров пояснил это на примере покупки катеров для нужд Гайнского района, сообщив, что катера работают и люди довольны. На мнение обвинения о том, что были куплены непригодные для пассажирских перевозок транспортные средства, он сообщил, что муниципалитет и не смог бы купить паром, поскольку у него нет таких полномочий, а «такое судно стоит более 100 млн рублей». Два катера были куплены в 2017 году из средств резервного фонда Пермского края за 16 млн рублей.

Также Кокшаров сообщил суду, что в современных реалиях при реализации крупных инфраструктурных проектов невозможно без личного контроля и общения с подрядчиками. «Мне ставится в вину, что я разговаривал с Эдуардом Егояном по телефону и обсуждал проекты. Но это только 0,2% от всех заключенных контрактов», — сообщил он.

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#Спецпроекты#Общество#Возле кормушки
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