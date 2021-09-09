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Posted 9 сентября 2021, 14:10

Published 9 сентября 2021, 14:10

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми осудят организаторов интернет-магазина. Там продавали кокаин

В Перми осудят организаторов интернет-магазина. Там продавали кокаин

9 сентября 2021, 14:10
Фото: 1MI.
Четверо мужчин торговали наркотиками на территории нескольких регионов России.

Четверо жителей Перми обвиняются в совершении шести эпизодов сбыта наркотиков в особо крупном размере. Расследование уголовного дела в отношении них завершено и будет направлено в Дзержинский районный суд Перми.

В 2019-2020 годах неустановленное лицо, а также двое из обвиняемых создали три Интернет-магазина через которые осуществлялся незаконный сбыт наркотиков на территории Перми, Пермского края, а также в городах Краснодарского края.

Для расширения рынка сбыта наркотического средства и получения финансовой выгоды от указанной преступной деятельности организаторы привлекали к совершению преступлений лиц, ранее не судимых жителей Перми, которые оборудовали тайники с запрещенным веществом.

При обыске у участников организованной преступной группы правоохранительными органами было изъято более четверти килограмма наркотиков, в том числе кокаина, приготовленного к сбыту.

#Общество#Наркодилеры
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