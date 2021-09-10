В Прикамье поступила крупная партия вакцины от COVID-19

В Прикамье доставлено 50,4 тыс. комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Партия будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. С начала прививочной кампании в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцины от COVID-19.