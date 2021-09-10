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Posted 10 сентября 2021, 08:20

Published 10 сентября 2021, 08:20

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье поступила крупная партия вакцины от COVID-19

В Прикамье поступила крупная партия вакцины от COVID-19

10 сентября 2021, 08:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала прививочной кампании в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцин,

В Прикамье доставлено 50,4 тыс. комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции. Партия будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. С начала прививочной кампании в регион доставлено свыше 1 млн комплектов вакцины от COVID-19.

По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 717 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 580,6 тыс. человек.

Среди жителей Прикамья на первом месте по вакцинации — сотрудники медицинских организаций: прививку сделали более 96% лиц, подлежащих иммунизации. Также вакцинированы 75% сотрудников организаций социального обслуживания, свыше 70% работников образовательных учреждений, 66% — промышленных предприятий. Среди лиц 60+ иммунизировались всего 35,3%.

Привиться от коронавируса в 56 медорганизациях региона может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний.

#Общество#Коронавирус в Перми
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